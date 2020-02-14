Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez çok farklı bir konuda karşı karşıya geldi... Sarı- Kırmızılılar 12 Şubat 1911'de oynanan 7-0'lık derbinin yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşım yaptı.
EN FARKLI SKOR
Mesajda, "F.Bahçe maçını 7 oyuncuyla oynayan takımımız 7-0'la ezelin rekabetin tarihindeki en farklı galibiyeti aldı" ifadesini kullanıldı. Bu mesaja tepki gösteren F.Bahçe Müzesi Müdürü Alp Bacıoğlu, "Tarihi çarpıtıyorlar" ifadesini kullandı. TAKVİM'e konuşan G.Saray tarihçisi Melih Şabanoğlu ise "7 kişiyle 7-0 kesinlikle doğrudur" dedi.
100 YILLIK TARTIŞMA
G.Saray'ın F.Bahçe'yi 7-0 yendiği maçla ilgili tartışmalar 100 yıla yakındır sürüyor.
PAYLAŞILAN FOTOĞRAF 7-0'LIK MAÇIN DEĞİL
Hem Bacıoğlu hem de Şabanoğlu, G.Saray'ın paylaştığı resmin 1914'te F.Bahçe'nin 4-2 kazandığı maça ait olduğunu söyledi.
G.SARAY TARİHİ ÇARPITIYOR - ALP BACIOĞLU
G.Saraylılar bu konuyu yıllardır temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Galatasaray'ın 7 kişi kazandığı bilgisi doğru değildir. Maça 7 kişi başlamışlar, sonra da 10 kişi olmuşlardır. Fenerbahçe de 8 kişi başlayıp 10 kişi olmuştur. Fenerbahçe de maçı kalecisiz tamamlamıştır. Ama neylersiniz ki bu gerçekleri yazsak bile Galatasaraylılar hala '7 kişilik takımla full kadro Fenerbahçe'yi 7-0 yendik' çarpıtmasından vazgeçmeyeceklerdir. Galatasaraylı duruşu da bu olsa gerek!
FOTO DIŞINDA HER ŞEY DOĞRU - MELİH ŞABANOĞLU
G.Saray kesin olarak Fenerbahçe'yi 7 kişiyle 7-0 yendi. Fenerbahçe'de o döneme ait arşiv bilgisi yok. Daha sonra ideolojik olarak kendileri bir tarih yazdılar. Galatasaray maça 6 kişiyle başladı ve daha sonra 7 kişiyle tamamladı. Fenerbahçe ise 11 kişiyle sahaya çıktı. Ardından kaleci Ali Sait sakatlanınca 10 kişi kaldılar ve diğer futbolcular sırayla kaleye geçip maçı tamamladılar.
EN FARKLI SKOR
Mesajda, "F.Bahçe maçını 7 oyuncuyla oynayan takımımız 7-0'la ezelin rekabetin tarihindeki en farklı galibiyeti aldı" ifadesini kullanıldı. Bu mesaja tepki gösteren F.Bahçe Müzesi Müdürü Alp Bacıoğlu, "Tarihi çarpıtıyorlar" ifadesini kullandı. TAKVİM'e konuşan G.Saray tarihçisi Melih Şabanoğlu ise "7 kişiyle 7-0 kesinlikle doğrudur" dedi.
100 YILLIK TARTIŞMA
G.Saray'ın F.Bahçe'yi 7-0 yendiği maçla ilgili tartışmalar 100 yıla yakındır sürüyor.
PAYLAŞILAN FOTOĞRAF 7-0'LIK MAÇIN DEĞİL
Hem Bacıoğlu hem de Şabanoğlu, G.Saray'ın paylaştığı resmin 1914'te F.Bahçe'nin 4-2 kazandığı maça ait olduğunu söyledi.
G.SARAY TARİHİ ÇARPITIYOR - ALP BACIOĞLU
G.Saraylılar bu konuyu yıllardır temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Galatasaray'ın 7 kişi kazandığı bilgisi doğru değildir. Maça 7 kişi başlamışlar, sonra da 10 kişi olmuşlardır. Fenerbahçe de 8 kişi başlayıp 10 kişi olmuştur. Fenerbahçe de maçı kalecisiz tamamlamıştır. Ama neylersiniz ki bu gerçekleri yazsak bile Galatasaraylılar hala '7 kişilik takımla full kadro Fenerbahçe'yi 7-0 yendik' çarpıtmasından vazgeçmeyeceklerdir. Galatasaraylı duruşu da bu olsa gerek!
FOTO DIŞINDA HER ŞEY DOĞRU - MELİH ŞABANOĞLU
G.Saray kesin olarak Fenerbahçe'yi 7 kişiyle 7-0 yendi. Fenerbahçe'de o döneme ait arşiv bilgisi yok. Daha sonra ideolojik olarak kendileri bir tarih yazdılar. Galatasaray maça 6 kişiyle başladı ve daha sonra 7 kişiyle tamamladı. Fenerbahçe ise 11 kişiyle sahaya çıktı. Ardından kaleci Ali Sait sakatlanınca 10 kişi kaldılar ve diğer futbolcular sırayla kaleye geçip maçı tamamladılar.
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