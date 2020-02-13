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    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    Vedat Muric'i istiyor

    İngiliz basını Manchester ’in, ’i Rashford’a alternatif olarak düşündüğü ve alınmasını istediğini yazdı.

    M.United Vedat’ı istiyor
    Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Vedat Muric'i yakından takip ettiğini yazdı. Solskjaer'in Muric'i İngiltere- Kosova karşılaşmasında da stattan izlediğini yazan İngiliz basını, "Norveçli menajer Vedat'ı Rashford'a alternatif olarak düşünüyor. Yönetimden alınmasını istedi" açıklamasını yaptı.

    İngiliz futbol siteleri Burnley'nin Vedat Muric için 21 milyon Euro'yu gözden çıkardığı vurgulanırken Aston Villa'nın da devreye girdiği ifade edildi. Manchester United'ın yarışta önde olduğu iddia edildi.

    DEVLERİN TAKİBİNDE
    Muriç'i M.United'ın dışında Fransız ekibi Monaco ve İtalya'dan kulübü Juventesu da izliyor.

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