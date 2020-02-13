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yakından takip ettiğiniyazdı. Solskjaer'in Muric'ikarşılaşmasındada stattan izlediğini yazanbasını,açıklamasınıyaptı.futbol siteleriiçingözden çıkardığıvurgulanırkenda devreye girdiği ifadeedildi.yarışta önde olduğu iddia edildi.Muriç'i M.United'ın dışında Fransız ekibi Monaco ve İtalya'dan kulübü Juventesu da izliyor.