Korkmaz imzayı attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Konyaspor, Teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllığına anlaştı. Tecrübeli hoca için Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda imza töreni düzenlerken başarı sözü verdi.
FURKANLI CLİPPERS GALİP
NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ers, sahasında Los Angeles Clippers'ı 110-103'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmada 23 dakika süre alan Furkan 1 ribaund üretti.
BURSA'DA DOPİNG ŞOKU
Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da ilginç bir gelişme yaşandı. TFF Doping Kurulu'nun Bursasporlu futbolculara doping testi yaptırdığı öğrenildi.
FENER POTADA GALİP
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 101-60 yendi. F.Bahçe'de Iagupova ve Stokes 18'er sayı attı
ECZACI ASLAN'I YIKTI
Voleybolda Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Vitra, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. VakıfBank ise Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-1 mağlup etti.
ÇİN GP ERTELENDİ!
17-19 Nisan tarihleri arasında yapılması beklenen Çin Grand Prix'i Korona virüs salgını nedeniyle ertelendi. Çin Grand Prix'i sponsoru Jess Sports organizasyonun ertelenmesini talep etmişti.
SIRRIMIZ TAKIM OYUNU
Göztepe'ye Başakşehir'den gelen 3 gol, 5 asistle ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına giren Soner Aydoğdu, başarılı performansının altında takım oyununun olduğunu dile getirdi.
FURKANLI CLİPPERS GALİP
NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ers, sahasında Los Angeles Clippers'ı 110-103'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmada 23 dakika süre alan Furkan 1 ribaund üretti.
BURSA'DA DOPİNG ŞOKU
Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da ilginç bir gelişme yaşandı. TFF Doping Kurulu'nun Bursasporlu futbolculara doping testi yaptırdığı öğrenildi.
FENER POTADA GALİP
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 101-60 yendi. F.Bahçe'de Iagupova ve Stokes 18'er sayı attı
ECZACI ASLAN'I YIKTI
Voleybolda Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Vitra, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. VakıfBank ise Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-1 mağlup etti.
ÇİN GP ERTELENDİ!
17-19 Nisan tarihleri arasında yapılması beklenen Çin Grand Prix'i Korona virüs salgını nedeniyle ertelendi. Çin Grand Prix'i sponsoru Jess Sports organizasyonun ertelenmesini talep etmişti.
SIRRIMIZ TAKIM OYUNU
Göztepe'ye Başakşehir'den gelen 3 gol, 5 asistle ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına giren Soner Aydoğdu, başarılı performansının altında takım oyununun olduğunu dile getirdi.
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