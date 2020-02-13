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    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    Korkmaz imzayı attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , ile 1.5 yıllığına anlaştı. İşte haberin detayları ve 13 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Korkmaz imzayı attı
    Konyaspor, ile 1.5 yıllığına anlaştı. Tecrübeli hoca için Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda imza töreni düzenlerken başarı sözü verdi.

    FURKANLI CLİPPERS GALİP
    NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ers, sahasında 'ı 110-103'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmada 23 dakika süre alan Furkan 1 ribaund üretti.

    BURSA'DA DOPİNG ŞOKU
    Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da ilginç bir gelişme yaşandı. Doping Kurulu'nun Bursasporlu futbolculara doping testi yaptırdığı öğrenildi.

    FENER POTADA GALİP
    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Öznur Kablo, Büyükşehir Belediyespor'u 101-60 yendi. F.Bahçe'de Iagupova ve Stokes 18'er sayı attı

    ECZACI ASLAN'I YIKTI
    Voleybolda Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde , Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. VakıfBank ise Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-1 mağlup etti.

    ÇİN GP ERTELENDİ!
    17-19 Nisan tarihleri arasında yapılması beklenen 'i Korona virüs salgını nedeniyle ertelendi. Çin Grand Prix'i sponsoru Jess Sports organizasyonun ertelenmesini talep etmişti.

    SIRRIMIZ TAKIM OYUNU
    Göztepe'ye Başakşehir'den gelen 3 gol, 5 asistle ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına giren , başarılı performansının altında takım oyununun olduğunu dile getirdi.

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