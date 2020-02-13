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    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    'dan isyanı! "Bu nasıl adalettir..."

    için, “Ayağınızı denk alın. Yapamıyorsanız gidin” diyen Yanal’a ceza verilmemesine isyan eden Sarı-Kırmızılılar, “ ‘organize kötülük’ sözü için 4 maç ceza aldı... Bu nasıl adalettir” dedi.

    Cimbom’un Yanal isyanı
    Sezon başından bu yana birçok kez karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni bir gerilimin fitili her an ateşlendi.

    BÜYÜK TEPKİ GELDİ
    Tartışmalı Fenerbahçe- Alanyaspor maçından sonra Futbol Federasyonu hakkında, "Ayağınızı denk alın. Yapamıyorsanız yapan gelir" ifadesini kulanan Ersun Yanal'la ilgili ceza çıkmamasına Galatasaray cephesinden çok büyük bir tepki geldi.



    BUNUN ADI ADALETSİZLİK
    Fatih Terim    'in sezon başında aldığı 4 maçlık cezayı hatırlanan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, "Fatih Terim sadece 'organize kötülük' dediği için 4 maçta takımın başında sahaya çıkamadı. Ancak çok daha ağır ifadeler kullanan Ersun Yanal'a ceza çıkmadı. Bunun adı çifde standarttır, adaletsizliktir" ifadesini kullandığı öğrenildi. Yönetimin bu konuda yazılı bir açıklama yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

    TERİM'DEN İMALI MESAJ
    G.Saray Teknik Direktörü , kupada Alanya'ya elendikleri maç sonrası 'ın ceza almamasıyla ilgili üstü kapalı bir mesaj gönderdi.




    Terim, "Üzüldüğüm tek bir konu var. Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum" diyerek yönetime seslendi. Terim, Alanya maçıyla ilgili ise, "Sahaya karakter koyduk ama elendik. Her şeyi denedik ama turu geçemedik" diye konuştu.

    2 SEZONDA ALDIĞI CEZA 17 MAÇ!
    Fatih Terim, 'ın başındaki 4. döneminde 'dan tam 17 maç ceza aldı.



    YANAL NE DEMİŞTİ?
    "Bunun sorumlusu kimse hesap versin. Kimse kusura bakmasın. Herkes şapkasını önüne koysun. çok büyük bir camia, her şeyin üstünden gelir ama ayarları düzeltin. Ayaklarınızı denk alın! Eşitlik ve adalet istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz. Bunu yapamayacaklarsa, yapacak olanlar gelsin."

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