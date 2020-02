başından bu yana birçok kez karşı karşıya gelenarasında yeni bir gerilimin fitili her an ateşlendi.Tartışmalımaçından sonrahakkında, "" ifadesini kulanan'la ilgili ceza çıkmamasınacephesinden çok büyük bir tepki geldi.'in sezon başında aldığıcezayı hatırlanan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, "sadece '' dediği için 4 maçta takımın başında sahaya çıkamadı. Ancak çok daha ağır ifadeler kullanan'a ceza çıkmadı. Bunun adı çifde standarttır, adaletsizliktir" ifadesini kullandığı öğrenildi. Yönetimin bu konuda yazılı bir açıklama yapabileceği de gelen bilgiler arasında.Teknik Direktörü Fatih Terim , kupada Alanya'ya elendikleri maç sonrası Ersun Yanal 'ın ceza almamasıyla ilgili üstü kapalı bir mesaj gönderdi.Terim, "Üzüldüğüm tek bir konu var. Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum" diyerek yönetime seslendi. Terim, Alanya maçıyla ilgili ise, "Sahaya karakter koyduk ama elendik. Her şeyi denedik ama turu geçemedik" diye konuştu.Fatih Terim, Galatasaray 'ın başındaki 4. döneminde PFDK 'dan tam 17 maç ceza aldı."Bunun sorumlusu kimse hesap versin. Kimse kusura bakmasın. Herkes şapkasını önüne koysun. Fenerbahçe çok büyük bir camia, her şeyin üstünden gelir ama ayarları düzeltin. Ayaklarınızı denk alın! Eşitlik ve adalet istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz. Bunu yapamayacaklarsa, yapacak olanlar gelsin."