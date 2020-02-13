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    • 13.02.2020 21:51
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    • 13.02.2020 22:04

    'de şok! sakatlandı

    yıldız ismin sakatlığıyla sarsıldı. 'de ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de sakatlandı. Sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili yapılan açıklamada "Oyuncumuzun çekilen 'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2'nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

    Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim sakatlandı

    'de ile deplasmanda karşılaşacak 'de sakatlandı.

    Fenerbahçe Kulübü, akşam antrenmanı sırasında ağrı hisseden Garry Rodrigues'in antrenmanı tamamlayamadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

    2'NCİ DERECE YIRTIK TESPİT EDİLDİ
    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2'nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

    RODRIGUES'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR
    En az 3 hafta formasından uzak kalacak olan Garry Rodrigues, MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

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