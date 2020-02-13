Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlandı.

Fenerbahçe Kulübü, akşam antrenmanı sırasında ağrı hisseden Garry Rodrigues'in antrenmanı tamamlayamadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

2'NCİ DERECE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2'nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

RODRIGUES'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

En az 3 hafta formasından uzak kalacak olan Garry Rodrigues, MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.