Deniz Türüç aranan kan olamadı... Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek kadrosuna kattığı Sarı-Lacivertli oyuncuya yıllık 1.6 milyon Euro veriliyor.
- Spor
- 13.02.2020 Gazete
27 milyonluk hayal kırıklığı! Deniz Türüç Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemedi
Sarı-Lacivertliler 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Deniz’e yıllık 1.6 milyon Euro maaş ödüyor. Toplam 4.1 milyon Euro’ya mal olan yıldız oyuncu 16 maçta sadece 2 gol atabildi.
Deniz Türüç aranan kan olamadı... Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek kadrosuna kattığı Sarı-Lacivertli oyuncuya yıllık 1.6 milyon Euro veriliyor.
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