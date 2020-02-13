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    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    27 milyonluk hayal kırıklığı! 'de beklenen performansı sergileyemedi

    Sarı-Lacivertliler 2.5 milyon bonservis bedeliyle aldığı Deniz’e yıllık 1.6 milyon Euro maaş ödüyor. Toplam 4.1 milyon Euro’ya mal olan yıldız oyuncu 16 maçta sadece 2 gol atabildi.



    Deniz Türüç aranan kan olamadı... Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek kadrosuna kattığı Sarı-Lacivertli oyuncuya yıllık 1.6 milyon Euro veriliyor.

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