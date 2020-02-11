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    • 11.02.2020 07:00

    Ryan Donk: Alo Mayıs geliyoruz

    G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, sosyal medya hesabından iddiali bir paylaşımda bulundu. Donk, fotoğrafının altına, "Alo Mayıs, geliyoruz" şeklinde yorum yaptı... Donk'un bu yorum kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.

    Ryan Donk: Alo Mayıs geliyoruz
    G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, sosyal medya hesabından iddiali bir paylaşımda bulundu.

    PAYLAŞIM REKORU
    Donk, fotoğrafının altına, "Alo Mayıs, geliyoruz" şeklinde yorum yaptı... Donk'un bu yorum kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.

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