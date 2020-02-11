Ryan Donk: Alo Mayıs geliyoruz

G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, sosyal medya hesabından iddiali bir paylaşımda bulundu.
PAYLAŞIM REKORU
Donk, fotoğrafının altına, "Alo Mayıs, geliyoruz" şeklinde yorum yaptı... Donk'un bu yorum kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.
PAYLAŞIM REKORU
Donk, fotoğrafının altına, "Alo Mayıs, geliyoruz" şeklinde yorum yaptı... Donk'un bu yorum kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.
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