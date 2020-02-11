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    • Spor
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    bildiğiniz gibi!

    G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera performansıyla büyülüyor. Tecrübeli eldiven, bu sezon ligde forma giydiği 20 maçın 9'unda gol yemedi. Muslera, 16'yla kalesinde en az gol gören kaleci durumunda. Uruguaylı kaleci, sezonun ikinci devresinde çıktıkları 4 maçta ise sadece 2 gole izin verdi.

    Fernando Muslera bildiğiniz gibi!
    G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera performansıyla büyülüyor. Tecrübeli eldiven, bu sezon ligde forma giydiği 20 maçın 9'unda gol yemedi. Muslera, 16'yla kalesinde en az gol gören kaleci durumunda. Uruguaylı kaleci, sezonun ikinci devresinde çıktıkları 4 maçta ise sadece 2 gole izin verdi.

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