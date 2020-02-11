Fernando Muslera bildiğiniz gibi!

G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera performansıyla büyülüyor. Tecrübeli eldiven, bu sezon ligde forma giydiği 20 maçın 9'unda gol yemedi. Muslera, 16'yla kalesinde en az gol gören kaleci durumunda. Uruguaylı kaleci, sezonun ikinci devresinde çıktıkları 4 maçta ise sadece 2 gole izin verdi.
- Spor
- 11.02.2020 07:00
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- Son Güncelleme:
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- 11.02.2020 07:00
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