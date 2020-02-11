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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    Korkmaz Türk! 'deki yıldızımız 'dan resital

    maçında 34 sayı atarak kariyer rekoru kıran , ’a karşı da döktürdü. Philadelphia'nın yıldızı benchten geldiği maçı 31 sayıyla tamamlayarak şov yaptı. Furkan 28'de 18 isabet sağladı.

    Korkmaz Türk
    NBA'de Furkan Korkmaz kasırgası... Milli basketbolcu oynadığı son iki maçtaki performansıyla ABD'de gündem olmayı başardı... Yıldız basketbolcu, Memphis Grizzlies karşılaşmasında 34 sayı atarak kariyer rekoru kırmıştı. Furkan Korkmaz, Chicago Bulls maçında da basketbol şov yapmayı başardı.

    31 DAKİKADA 31 SAYI ATTI
    Yıldız basketbolcu ilk 5 başlamadığı maçı 31 sayıyla tamamladı ve galibiyeti getirdi. 31 dakika 33 saniye süre alan Korkmaz, 17'de 12 ikilik ve 11'de 6 üçlük performansıyla 31 sayı kaydetti.



    TÜRK LOKUMU BAŞLIĞI ATTILAR
    ABD medyası 'ın performansına geniş yer ayırdı. Philadelphia Daily News, "Furklift" başlığını atarken The Philadelphia Inquirer, "Turkish Delight" manşetini kullandı.

    CEDİ OSMAN 7 SAYI ÜRETTİ
    Öte yandan bi diğer milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği , Lakers'a 133-92 yenildi. Cleveland'da forma giyen Cedi maçı 7 sayıyla tamamladı.



    FURKAN'DAN MUHTEŞEM İSTATİSTİK
    'deki gururumuz Furkan Korkmaz, son iki maçta muhteşem bir performans ortaya koydu. Milli yıldız, Grizzlies ve Bulls maçlarında 65 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 3 top çalma, %85.7 2 sayı yüzdesi (14'te 12) ve %65 3 sayı yüzdesi (20'de 13) yakaladı. Bu performans ABD basınında da geniş yer buldu.



    ABD medyası, Furkan Korkmaz'ın peformansı ile ilgili olarak, "Türk lokumu" ve "Furklift" manşetlerini attı.

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