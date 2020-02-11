NBA'de Furkan Korkmaz kasırgası... Milli basketbolcu oynadığı son iki maçtaki performansıyla ABD'de gündem olmayı başardı... Yıldız basketbolcu, Memphis Grizzlies karşılaşmasında 34 sayı atarak kariyer rekoru kırmıştı. Furkan Korkmaz, Chicago Bulls maçında da basketbol şov yapmayı başardı.
31 DAKİKADA 31 SAYI ATTI
Yıldız basketbolcu ilk 5 başlamadığı maçı 31 sayıyla tamamladı ve galibiyeti getirdi. 31 dakika 33 saniye süre alan Korkmaz, 17'de 12 ikilik ve 11'de 6 üçlük performansıyla 31 sayı kaydetti.
TÜRK LOKUMU BAŞLIĞI ATTILAR
ABD medyası Furkan Korkmaz'ın performansına geniş yer ayırdı. Philadelphia Daily News, "Furklift" başlığını atarken The Philadelphia Inquirer, "Turkish Delight" manşetini kullandı.
CEDİ OSMAN 7 SAYI ÜRETTİ
Öte yandan bi diğer milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Lakers'a 133-92 yenildi. Cleveland'da forma giyen Cedi maçı 7 sayıyla tamamladı.
FURKAN'DAN MUHTEŞEM İSTATİSTİK
ABD'deki gururumuz Furkan Korkmaz, son iki maçta muhteşem bir performans ortaya koydu. Milli yıldız, Grizzlies ve Bulls maçlarında 65 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 3 top çalma, %85.7 2 sayı yüzdesi (14'te 12) ve %65 3 sayı yüzdesi (20'de 13) yakaladı. Bu performans ABD basınında da geniş yer buldu.
ABD medyası, Furkan Korkmaz'ın peformansı ile ilgili olarak, "Türk lokumu" ve "Furklift" manşetlerini attı.
31 DAKİKADA 31 SAYI ATTI
Yıldız basketbolcu ilk 5 başlamadığı maçı 31 sayıyla tamamladı ve galibiyeti getirdi. 31 dakika 33 saniye süre alan Korkmaz, 17'de 12 ikilik ve 11'de 6 üçlük performansıyla 31 sayı kaydetti.
TÜRK LOKUMU BAŞLIĞI ATTILAR
ABD medyası Furkan Korkmaz'ın performansına geniş yer ayırdı. Philadelphia Daily News, "Furklift" başlığını atarken The Philadelphia Inquirer, "Turkish Delight" manşetini kullandı.
CEDİ OSMAN 7 SAYI ÜRETTİ
Öte yandan bi diğer milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Lakers'a 133-92 yenildi. Cleveland'da forma giyen Cedi maçı 7 sayıyla tamamladı.
FURKAN'DAN MUHTEŞEM İSTATİSTİK
ABD'deki gururumuz Furkan Korkmaz, son iki maçta muhteşem bir performans ortaya koydu. Milli yıldız, Grizzlies ve Bulls maçlarında 65 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 3 top çalma, %85.7 2 sayı yüzdesi (14'te 12) ve %65 3 sayı yüzdesi (20'de 13) yakaladı. Bu performans ABD basınında da geniş yer buldu.
ABD medyası, Furkan Korkmaz'ın peformansı ile ilgili olarak, "Türk lokumu" ve "Furklift" manşetlerini attı.
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