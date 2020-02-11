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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    Altay’a Alman kancası! Hertha için kollarını sıvadı

    Ara de en çok para harcayan kulüplerin başında gelen Hertha ’ı gözüne kestirdi. H.Berlin kulübünün gözlemcileri tarafından sezon sonuna kadar takip edilecek olan genç eldiven için F.Bahçe'nin kapısı çalınacak.

    Altay’a Alman kancası
    Hertha Berlin'den Altay atağı... Bu sezon Bundesliga'da ligde kalma savaşı veren Hertha Berlin ara de en çok para harcayan kulüplerin başında geliyor. H.Berlin scout ekibinin gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadığı ve Altay'ı listenin başına aldığı ortaya çıktı.

    KLİNSMANN DA ÇOK BEĞENİYOR
    Teknik Direktör Jürgen Klinsmann'ın da Altay'ı çok beğendiği ve yönetime verdiği raporda, "Çok kabiliyetli ve istikbal veren bir kaleci. Altay'ın transferi bu kulüp için olumlu olur" dediği öğrenildi.



    GÖZLEMCİLERDEN YAKIN TAKİP
    Hertha Berlin Kulübü'nün gözlemcilerinin 'ı bir süredir izlediği ve sezon sonuna kadar oynanacak maçlarda da genç kalecinin takip edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



    TEKLİF SEZON SONU YAPILACAK
    Fenerbahçe Yönetimi'nin Altay Bayındır'ı bırakmak istemediği ancak astronomik bir rakam karşısında transfere izin verebileceği belirlendi. teklif için sezon sonunu bekliyor.

    Bu sezon forması altında 22 resmi karşılaşmaya çıkan Altay Bayındır, gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Altay'a birçok kulüp talip.

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