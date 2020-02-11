Akhisar kaçtı Menemenspor yakaladı

Menemenspor, 2-0 geriye düştüğü Akhisar deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Akhisar maçın 3. dakikasında Onur ve 67'de Cikalleshi ile 2-0'ı yakaladı.
MENEMEN GAZA BASTI
Son bölümde gaza basan Menemen, 78'de Özkan ve 89'da Mehmet'la puanı kaptı.
MENEMEN GAZA BASTI
Son bölümde gaza basan Menemen, 78'de Özkan ve 89'da Mehmet'la puanı kaptı.
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