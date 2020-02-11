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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    kaçtı yakaladı

    , geriye düştüğü deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Akhisar maçın 3. dakikasında Onur ve 67'de Cikalleshi ile 2-0'ı yakaladı. bölümde gaza basan Menemen, 78'de ve 89'da Mehmet'la puanı kaptı.

    Akhisar kaçtı Menemenspor yakaladı
    Menemenspor, geriye düştüğü deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Akhisar maçın 3. dakikasında Onur ve 67'de Cikalleshi ile 2-0'ı yakaladı.

    MENEMEN GAZA BASTI
    bölümde gaza basan Menemen, 78'de ve 89'da Mehmet'la puanı kaptı.

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