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    • 10.02.2020 19:25

    Son dakika: , 'nın inde yenildi

    Son dakika haberine göre , grekoromen stil 130 kiloda mücadele ettiği 2020 'nın inde ’ye 5-1 yenildi.

    Rıza Kayaalp, çeyrek finalinde yenildi

    , grekoromen stil 130 kiloda mücadele ettiği 2020 'nın inde 'ye 5-1 yenildi.

    'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, çıktığı ilk müsabakada Macar rakibi Adam Varga'yı 6-0 yenen Rıza, çeyrek finalde Ukraynalı Kuchimii ile eşleşti.

    Müsabakayı 5-1 kaybeden Rıza'nın, Kuchimii'nin finale yükselmesi halinde bronz madalya şansı sürecek.

    30 yaşındaki Rıza, Roma'ya üst üste 9, toplamda ise 10. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için gitmişti.

    Milli sporcu, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk güreş tarihine geçmişti.

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