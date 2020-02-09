Trabzon Başkent'ten lider çıktı. 10. dakikada G.Birliği gole yaklaştı. Sessegnon'un ceza sahası dışından yaptığı sert şutu Uğurcan mükemmel çıkardı. 23'te Nadir inanılmaz bir gol kaçırdı. Candeias'ın kale dibine yaptığı ortada Nadir topu uygun durumda dışarı attı.
GUİLHERME'YE İZİN YOK!
33'te Nwakaeme arka direğe ortaladı. Guilherme'den önce araya Halil İbrahim girdi. 43'te Trabzonspor'da Sosa'nın kullandığı serbest vuruş çerçeveyi bulmadı. İlk yarı golsüz sona erdi.
FIRTINA 2. YARIDA ŞAHLANDI
53'te Ndiaye'nin ceza sahasından şutunu kaleci Nordfeldt köşeden çıkardı. 68'de Nwakaeme'nin sert şutunu kaleci mükemmel kurtardı. 71'de Ndiaye mutlak golü kaçırdı.
VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERDİ
74'te Hüseyin Türkmen'e yapılan müdahale sonrası hakem VAR'a da danışarak penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Sosa gole çevirdi. 83'te Sörloth indirdi Nwakaeme affetmedi: 0-2.
SAVAŞARAK DEVAM EDECEĞİZ
Gençlerbirliği karşısında Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Jose Sosa, maç sonunda şampiyonluk için temkinli konuştu. G.Birliği karşısında ikinci yarıda etkili olduklarını söylenen Arjantinli oyuncu, "Takımımız buralara kadar savaşarak geldi ve savaşarak devam edeceğiz. Gidecek çok yolumuz var. Bazı şeylerin ismini vermek için erken. Sadece önümüze bakmalıyız." diye konuştu.
TAKTİĞİ NOTLA DEĞİŞTİRDİ
Trabzonspor Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği maçında saha içine yolladığı not kağıdı ile taktik değişikliğine gitti. Guilherme not kağıdını alarak yeni taktik dizilişine bakarken, Çimşir'in bu hareketi G.Saray'ın eski hocası Mancini'yi hatırlattı.
DİK DURMAMIZ GEREKİYOR
Trabzon'un hocası Hüseyin Çimşir, "Sörloth'un pozisyonunda rakibin tekmesi var, faulü verse durum buralara gelmeyecekti. Bundan sonraki maçlarımız zor, rakiplerimiz bizi yıldırmak için uğraşacak ancak Trabzon olarak sinirlenmeden dik durmamız gerekiyor" dedi.
DA COSTA SİFTAH YAPTI
Trabzon'un devre arasında kadrosuna kattığı Manuel Da Costa dün ilk kez kadroda kendisine yer buldu.
GUİLHERME'YE İZİN YOK!
33'te Nwakaeme arka direğe ortaladı. Guilherme'den önce araya Halil İbrahim girdi. 43'te Trabzonspor'da Sosa'nın kullandığı serbest vuruş çerçeveyi bulmadı. İlk yarı golsüz sona erdi.
FIRTINA 2. YARIDA ŞAHLANDI
53'te Ndiaye'nin ceza sahasından şutunu kaleci Nordfeldt köşeden çıkardı. 68'de Nwakaeme'nin sert şutunu kaleci mükemmel kurtardı. 71'de Ndiaye mutlak golü kaçırdı.
VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERDİ
74'te Hüseyin Türkmen'e yapılan müdahale sonrası hakem VAR'a da danışarak penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Sosa gole çevirdi. 83'te Sörloth indirdi Nwakaeme affetmedi: 0-2.
SAVAŞARAK DEVAM EDECEĞİZ
Gençlerbirliği karşısında Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Jose Sosa, maç sonunda şampiyonluk için temkinli konuştu. G.Birliği karşısında ikinci yarıda etkili olduklarını söylenen Arjantinli oyuncu, "Takımımız buralara kadar savaşarak geldi ve savaşarak devam edeceğiz. Gidecek çok yolumuz var. Bazı şeylerin ismini vermek için erken. Sadece önümüze bakmalıyız." diye konuştu.
TAKTİĞİ NOTLA DEĞİŞTİRDİ
Trabzonspor Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği maçında saha içine yolladığı not kağıdı ile taktik değişikliğine gitti. Guilherme not kağıdını alarak yeni taktik dizilişine bakarken, Çimşir'in bu hareketi G.Saray'ın eski hocası Mancini'yi hatırlattı.
DİK DURMAMIZ GEREKİYOR
Trabzon'un hocası Hüseyin Çimşir, "Sörloth'un pozisyonunda rakibin tekmesi var, faulü verse durum buralara gelmeyecekti. Bundan sonraki maçlarımız zor, rakiplerimiz bizi yıldırmak için uğraşacak ancak Trabzon olarak sinirlenmeden dik durmamız gerekiyor" dedi.
DA COSTA SİFTAH YAPTI
Trabzon'un devre arasında kadrosuna kattığı Manuel Da Costa dün ilk kez kadroda kendisine yer buldu.
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