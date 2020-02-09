Sörloth’a VAR Baiano’ya yok

Trabzonspor cephesi maçın hakemi Hüseyin Göçek'e tepkili... Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Sörloth yediği tekmelerden sonra sinirlenerek Baiano'yu itti. Bu pozisyondan sonra maçın hakemi önce sarı kart gösterdi. Sonrasında ise VAR'a danışarak sarı kartı iptal etti. Sörloth'u kırmızı kartla oyundan attı. Bordo-Mavililer'in gol yollarındaki etkili oyuncusunun 2 maç ceza alması bekleniyor. Sörloth, hafta içinde kupada oynanacak Erzurumspor ve Süper Lig'deki Sivaspor maçlarında forma giyemeyecek.
Sörloth sinirlerine hakim olamadı ve Baino'yu itti. Sörloth kırmızı kart gördüğü pozisyondan önce aldığı darbelerle kötü duruma gelen ayağınının görüntüsünü paylaştı.
Sörloth sinirlerine hakim olamadı ve Baino'yu itti. Sörloth kırmızı kart gördüğü pozisyondan önce aldığı darbelerle kötü duruma gelen ayağınının görüntüsünü paylaştı.
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