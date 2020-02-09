Galatasaray'da ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve adı birçok kulüple anılan Mariano, bir sürprize imza atarak sarı-kırmızılılarda kalmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre son dönemde forma giymeye başlayan Brezilyalı futbolcunun, formunu koruması durumunda sezon sonunda yeni bir sözleşme konusunun masaya gelebileceği belirtildi. 33 yaşındaki bekin, yükselen formunun altında da bu motivasyonun yattığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların, Finansal Fair Play nedeniyle Mariano ile yeniden kısa süreli bir sözleşme olasılığının güçlü olduğu belirtildi.

1 ay önce gitmesine kesin gözüyle bakılan Brezilyalı futbolcu, yeniden takımdaki as isimler arasına girerken, Alanya karşısında da, Kasımpaşa maçı düşünülerek yedek başlatılmıştı. Bu sezon oynanan 20 lig maçının 17'sinde görev alan Mariano'nun üç asisti bulunuyor.