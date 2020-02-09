Kartal Sergen Yalçın'la kazanmaya devam ediyor... Beşiktaş evinde ağırladığı Gaziantep'i 3-0 yenerek arka arkaya 2. galibiyetini aldı ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
GÜNAY MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ
Maçın 11. dakikasında Maxim'in vuruşunda top dışarı gitti. 27'de Güray'ın sert vuruşunda top auta çıktı. 38'de Diaby'nin ortasında Burak'ın kafa vuruşunda Günay topu kornere gönderdi.
BURAK PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
DIABY'NİN 42'de ceza sahası dışından yaptığı sert şutta Günay başarılıydı. 50'de VAR'a bakılarak Güray'ın Elneny'nin pasını elle kestiği tespit edildi. Burak penaltıyı gole çevirdi: 1-0
BOATENG İLK MAÇINDA GOL ATTI
Maçın 70. dakikasında Gökhan'ın pasına şık bir vuruş yapan Boateng farkı ikiye çıkardı: 2-0. 90+5'te Caner'in ortasında Lens kafayla skoru 3-0 yaptı. Beşiktaş maçtan 3-0 galip ayrıldı.
BURAK'TAN ÜST ÜSTE 4'ÜNCÜ GOL
Burak Yılmaz, üst üste 4. kez gol buldu. Burak, Erzurum, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmedi.
2 MAÇ SONRA EVLERİNDE KAZANDILAR
Beşiktaş 2 maç sonra Vodafone Park'ta galip gelmeyi başardı. Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan siyah- beyazlı ekip, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilmişti. Böylece Kartal 2 maç sonra galip gelmeyi başardı.
ULUSOY'DAN İKİ TARTIŞMALI KARAR
BEŞİKTAŞ'IN Gaziantep maçında VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıya konuk ekipten büyük tepki geldi. Gaziantep cephesi pozisyonda hakemin hatalı bir karar verdiğini savundu. Beşiktaşlılar ise Olkowski'nin Vida ile girdiği mücadelede penaltılarının es geçtiğini belirtti
Beşiktaşlılar Vida'ya yapılan hareketin penaltı olduğunu savundu.
Bu pozisyonda elle oynama gerekçesiyle Beşiktaş penaltı kazandı.
Beşiktaş Gaziantep karşısında ikinci yarıda çok başarılı bir performans sergiledi. Kartal attığı 3 golle coştu.
GÖKHAN GÖNÜL HAFTAYA YOK
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kartta ceza sınırında yer alıyordu. Gökhan Gönül gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu Başakşehir önünde yok.
GÜNAY MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ
Maçın 11. dakikasında Maxim'in vuruşunda top dışarı gitti. 27'de Güray'ın sert vuruşunda top auta çıktı. 38'de Diaby'nin ortasında Burak'ın kafa vuruşunda Günay topu kornere gönderdi.
BURAK PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
DIABY'NİN 42'de ceza sahası dışından yaptığı sert şutta Günay başarılıydı. 50'de VAR'a bakılarak Güray'ın Elneny'nin pasını elle kestiği tespit edildi. Burak penaltıyı gole çevirdi: 1-0
BOATENG İLK MAÇINDA GOL ATTI
Maçın 70. dakikasında Gökhan'ın pasına şık bir vuruş yapan Boateng farkı ikiye çıkardı: 2-0. 90+5'te Caner'in ortasında Lens kafayla skoru 3-0 yaptı. Beşiktaş maçtan 3-0 galip ayrıldı.
BURAK'TAN ÜST ÜSTE 4'ÜNCÜ GOL
Burak Yılmaz, üst üste 4. kez gol buldu. Burak, Erzurum, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmedi.
2 MAÇ SONRA EVLERİNDE KAZANDILAR
Beşiktaş 2 maç sonra Vodafone Park'ta galip gelmeyi başardı. Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan siyah- beyazlı ekip, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilmişti. Böylece Kartal 2 maç sonra galip gelmeyi başardı.
ULUSOY'DAN İKİ TARTIŞMALI KARAR
BEŞİKTAŞ'IN Gaziantep maçında VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıya konuk ekipten büyük tepki geldi. Gaziantep cephesi pozisyonda hakemin hatalı bir karar verdiğini savundu. Beşiktaşlılar ise Olkowski'nin Vida ile girdiği mücadelede penaltılarının es geçtiğini belirtti
Beşiktaşlılar Vida'ya yapılan hareketin penaltı olduğunu savundu.
Bu pozisyonda elle oynama gerekçesiyle Beşiktaş penaltı kazandı.
Beşiktaş Gaziantep karşısında ikinci yarıda çok başarılı bir performans sergiledi. Kartal attığı 3 golle coştu.
GÖKHAN GÖNÜL HAFTAYA YOK
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kartta ceza sınırında yer alıyordu. Gökhan Gönül gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu Başakşehir önünde yok.
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