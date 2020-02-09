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    • Spor
    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    , ’i 3 golle teslim aldı

    , önünde ilk devrede zorlandı. 2. yarı Burak’ın penaltı golü ile öne geçen , Boateng ve Lens’le farklı bir galibiyet elde etti. tam 5026 gün sonra Dolmabahçe'de bir maça çıktı. Yeni transfer Boateng de henüz ilk maçında tam not almayı başardı...

    Boa'teng you'
    Kartal Sergen Yalçın'la kazanmaya devam ediyor... Beşiktaş evinde ağırladığı Gaziantep'i 3-0 yenerek arka arkaya 2. galibiyetini aldı ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

    GÜNAY MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ
    Maçın 11. dakikasında Maxim'in vuruşunda top dışarı gitti. 27'de Güray'ın sert vuruşunda top auta çıktı. 38'de Diaby'nin ortasında Burak'ın kafa vuruşunda Günay topu kornere gönderdi.

    BURAK PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
    DIABY'NİN 42'de ceza sahası dışından yaptığı sert şutta Günay başarılıydı. 50'de VAR'a bakılarak Güray'ın Elneny'nin pasını elle kestiği tespit edildi. Burak penaltıyı gole çevirdi: 1-0



    BOATENG     İLK MAÇINDA GOL ATTI
    Maçın 70. dakikasında Gökhan'ın pasına şık bir vuruş yapan Boateng farkı ikiye çıkardı: 2-0. 90+5'te Caner'in ortasında Lens kafayla skoru 3-0 yaptı. Beşiktaş maçtan 3-0 galip ayrıldı.



    BURAK'TAN ÜST ÜSTE 4'ÜNCÜ GOL
    Burak Yılmaz, üst üste 4. kez gol buldu. Burak, Erzurum, Göztepe, ve FK maçlarını boş geçmedi.

    2 MAÇ SONRA EVLERİNDE KAZANDILAR
    Beşiktaş 2 maç sonra Vodafone Park'ta galip gelmeyi başardı. Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan siyah- beyazlı ekip, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilmişti. Böylece 2 maç sonra galip gelmeyi başardı.

    ULUSOY'DAN İKİ TARTIŞMALI KARAR
    'IN Gaziantep maçında VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıya konuk ekipten büyük tepki geldi. Gaziantep cephesi pozisyonda hakemin hatalı bir karar verdiğini savundu. Beşiktaşlılar ise Olkowski'nin Vida ile girdiği mücadelede penaltılarının es geçtiğini belirtti



    Beşiktaşlılar Vida'ya yapılan hareketin penaltı olduğunu savundu.



    Bu pozisyonda elle oynama gerekçesiyle Beşiktaş penaltı kazandı.

    Beşiktaş Gaziantep karşısında ikinci yarıda çok başarılı bir performans sergiledi. Kartal attığı 3 golle coştu.

    GÖKHAN     GÖNÜL HAFTAYA YOK
    Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kartta ceza sınırında yer alıyordu. gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu Başakşehir önünde yok.

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