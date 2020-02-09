Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sonunda hakem Ümit Öztürk'e büyük bir tepki vardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakemleri eleştirerek, "Jailson'un pozisyonu penaltıysa, maçın sonundaki pozisyon net penaltıdır. Bu penaltıyı vermesi gerekir" diye konuştu.
F.BAHÇE SAHİPSİZ DEĞİLDİR
KOÇ ayrıca, "VAR hakemi ile ilgili maçtan önce uyarılmıştık. VAR hakemi bilerek çifte standart uygulamıştır. F.Bahçe sahipsiz değildir, biz olalım ya da olmayalım. Kulübün sahibi taraftardır" dedi
KİMDEN HESAP SORACAĞIZ!
FENERBAHÇE'de Teknik Direktörü Ersun Yanal ise hakemle ilgili şunları söyledi: "Elektronik bir sistem var, neden eşit olamıyoruz? Herkes bizden hesap soruyor, biz kime hesap soracağız?"
F.BAHÇE ÜSTESİNDEN GELİR
"YAŞANANLAR kabak tadı verdi! Bunun sorumlusu kimse çıksın konuşsun, hesap versin. Fenerbahçe camiası üzülüyor, herkes şapkasını önüne koysun. F.Bahçe her şeyin üstesinden gelir."
YANAL KADROYU BOZMADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor karşılaşmasında son 2 lig maçının kadrosunu bozmadı. Falette ligde ilk kez kadroya alındı.
MUSTAFA CENGİZ İÇİN TALİMAT DEĞİŞTİRİLDİ
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Mustafa Cengiz'in "Maç oynanırken kural değişmez" sözlerine yanıt verdi. Koç, "150 gün ceza alan Cengiz için kurallar değişti. Hani maç oynanırken kural değişmez" ifadelerini kullandı.
OZAN: BU MAÇI UNUTMAYACAĞI FENERBAHÇE'DE
Alanya maçında kaptan olarak sahaya çıkan Ozan Tufan 90 dakikanın sonunda hakeme isyan etti. Yıldız oyuncu, "Son pozisyonda net bir elle oynamada penaltıyı vermedi. Bu maçı unutmayacağız. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.
AYNI TEMPODA DEĞİLDİK
ALANYA maçında yaşadılkları puan kaybı için üzgün olduğunu söyleyen F.Bahçeli Gustavo, "Son haftalardaki tempomuzda değildik" dedi.
ÇILDIRTAN POZİSYON
90. dakikada Alanyasporlu Mustafa Pektemek'in koluna çarpan topta Fenerbahçeliler penaltı bekledi. Hakem uzun süre VAR'la konuşmasına rağmen oyunu devam ettirdi. Karar büyük tepki çekti.
Alanyaspor, Jailson'un eline çarpan topta penaltı kazandı. F.Bahçeliler ise 'Kasıt yoktu" dedi.
Cisse'nin kaçırdığı penaltı Altay'ın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle tekrar edildi. Tekrar penaltısını Cisse ağlara gönderdi.
Welinton'un eline çarpan topta F.Bahçe cephesi penaltı bekledi. Hakem ise pozisyonu çarpma olarak değerlendirdi.
Djalma'nın yerde kalmasıyla Alanyaspor 2. kez penaltı kazandı.
F.BAHÇE SAHİPSİZ DEĞİLDİR
KOÇ ayrıca, "VAR hakemi ile ilgili maçtan önce uyarılmıştık. VAR hakemi bilerek çifte standart uygulamıştır. F.Bahçe sahipsiz değildir, biz olalım ya da olmayalım. Kulübün sahibi taraftardır" dedi
KİMDEN HESAP SORACAĞIZ!
FENERBAHÇE'de Teknik Direktörü Ersun Yanal ise hakemle ilgili şunları söyledi: "Elektronik bir sistem var, neden eşit olamıyoruz? Herkes bizden hesap soruyor, biz kime hesap soracağız?"
F.BAHÇE ÜSTESİNDEN GELİR
"YAŞANANLAR kabak tadı verdi! Bunun sorumlusu kimse çıksın konuşsun, hesap versin. Fenerbahçe camiası üzülüyor, herkes şapkasını önüne koysun. F.Bahçe her şeyin üstesinden gelir."
YANAL KADROYU BOZMADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor karşılaşmasında son 2 lig maçının kadrosunu bozmadı. Falette ligde ilk kez kadroya alındı.
MUSTAFA CENGİZ İÇİN TALİMAT DEĞİŞTİRİLDİ
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Mustafa Cengiz'in "Maç oynanırken kural değişmez" sözlerine yanıt verdi. Koç, "150 gün ceza alan Cengiz için kurallar değişti. Hani maç oynanırken kural değişmez" ifadelerini kullandı.
OZAN: BU MAÇI UNUTMAYACAĞI FENERBAHÇE'DE
Alanya maçında kaptan olarak sahaya çıkan Ozan Tufan 90 dakikanın sonunda hakeme isyan etti. Yıldız oyuncu, "Son pozisyonda net bir elle oynamada penaltıyı vermedi. Bu maçı unutmayacağız. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.
AYNI TEMPODA DEĞİLDİK
ALANYA maçında yaşadılkları puan kaybı için üzgün olduğunu söyleyen F.Bahçeli Gustavo, "Son haftalardaki tempomuzda değildik" dedi.
ÇILDIRTAN POZİSYON
90. dakikada Alanyasporlu Mustafa Pektemek'in koluna çarpan topta Fenerbahçeliler penaltı bekledi. Hakem uzun süre VAR'la konuşmasına rağmen oyunu devam ettirdi. Karar büyük tepki çekti.
Alanyaspor, Jailson'un eline çarpan topta penaltı kazandı. F.Bahçeliler ise 'Kasıt yoktu" dedi.
Cisse'nin kaçırdığı penaltı Altay'ın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle tekrar edildi. Tekrar penaltısını Cisse ağlara gönderdi.
Welinton'un eline çarpan topta F.Bahçe cephesi penaltı bekledi. Hakem ise pozisyonu çarpma olarak değerlendirdi.
Djalma'nın yerde kalmasıyla Alanyaspor 2. kez penaltı kazandı.
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