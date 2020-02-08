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    • Spor
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    resmen Türk vatandaşlığına geçti

    ’in yıldız oyuncusu resmen Türk vatandaşlığına geçti. Larkin için , ” isim önerileri geldi.

    Şahane Larkin
    Türkiye , Anadolu Efes'in Amerikalı yıldızı Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusunun onaylandığını duyurdu. Larkin artık Ay-Yıldızlı forma için ter dökebilecek.

    İSİM İÇİN KONUŞACAĞIZ
    Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Larkin ile oturup isim hakkında konuşmadık. Önümüzdeki günlerde bu mevzuyu konuşuruz" diye konuştu. ise için basketbolseverlerden ilginç isim önerileri geldi. Bunlardan bazıları, "Şahane Larkin, Şahin Larkin, Cüneyt Arkin" şeklindeydi.

    ŞU ANDA AVRUPA'NIN 1 NUMARASI
    Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin bu sezonki performansıyla büyülüyor.

    Twitter;

    Şimdi onlar düşünsün! Onun adı olmalı...

    Dünyayı kurtaran adam Cüneyt Arkin olmalı...

    büyük güç katacak...

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