Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes'in Amerikalı yıldızı Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusunun onaylandığını duyurdu. Larkin artık Ay-Yıldızlı forma için ter dökebilecek.
İSİM İÇİN KONUŞACAĞIZ
Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Larkin ile oturup isim hakkında konuşmadık. Önümüzdeki günlerde bu mevzuyu konuşuruz" diye konuştu. Sosyal medyada ise Shane Larkin için basketbolseverlerden ilginç isim önerileri geldi. Bunlardan bazıları, "Şahane Larkin, Şahin Larkin, Cüneyt Arkin" şeklindeydi.
ŞU ANDA AVRUPA'NIN 1 NUMARASI
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin bu sezonki performansıyla büyülüyor.
Twitter;
Şimdi onlar düşünsün! Onun adı Şahane Larkin olmalı...
Dünyayı kurtaran adam Cüneyt Arkin olmalı...
Milli Takıma büyük güç katacak...
İSİM İÇİN KONUŞACAĞIZ
Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Larkin ile oturup isim hakkında konuşmadık. Önümüzdeki günlerde bu mevzuyu konuşuruz" diye konuştu. Sosyal medyada ise Shane Larkin için basketbolseverlerden ilginç isim önerileri geldi. Bunlardan bazıları, "Şahane Larkin, Şahin Larkin, Cüneyt Arkin" şeklindeydi.
ŞU ANDA AVRUPA'NIN 1 NUMARASI
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin bu sezonki performansıyla büyülüyor.
Twitter;
Şimdi onlar düşünsün! Onun adı Şahane Larkin olmalı...
Dünyayı kurtaran adam Cüneyt Arkin olmalı...
Milli Takıma büyük güç katacak...
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