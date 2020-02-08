Fenerbahçe Beko son topta yıkıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

THY Euroleague'in 24. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Maccabi Tel Aviv'e 78-77 yenildi. Maçta ilk devreyi 41-40 geride kapatan Fenerbahçe, son 4 saniyeye 1 sayı önde girdi ancak Maccabi bitime 2 saniye kala bulduğu basketle maçı kazandı. F.Bahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.
RED BULL HOMERUN BUGÜN START ALIYOR
Türkiye'nin en önemli 4 kayak merkezinde aynı hafta sonu gerçekleştirilecek, yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun bugün başlıyor. 8-9 Şubat'ta binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de yarışacaklar.
ERSANLI MİLWAUKEE BUCKS FURKANLI 76'ERS'I DEVİRDİ
NBA'de milli oyuncuların forma giydiği mücadelede Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers'ı 112-101 yendi. Ersan İlyasova, mücadeleyi 2 sayı, 2 ribauntla tamamladı. Furkan Korkmaz ise 12 sayı, 3 ribaunt, 1 asist üretti ancak yenilgiye engel olamadı.
KONYA-DENİZLİSPOR
Süper Lig'de bugün İttifak Konyaspor ile Yukatel Denizlispor karşılaşacak. Saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Konya'nın 19, Denizli'nin 23 puanı bulunuyor.
RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU
Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda K.Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile karşılaşacak.
BUFORD G.ANTEP'TE
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Perrin Buford'ı kadrosuna kattı. 1,98 metre boyundaki Buford, Yeşil Giresun'da da oynamıştı
RED BULL HOMERUN BUGÜN START ALIYOR
Türkiye'nin en önemli 4 kayak merkezinde aynı hafta sonu gerçekleştirilecek, yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun bugün başlıyor. 8-9 Şubat'ta binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de yarışacaklar.
ERSANLI MİLWAUKEE BUCKS FURKANLI 76'ERS'I DEVİRDİ
NBA'de milli oyuncuların forma giydiği mücadelede Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers'ı 112-101 yendi. Ersan İlyasova, mücadeleyi 2 sayı, 2 ribauntla tamamladı. Furkan Korkmaz ise 12 sayı, 3 ribaunt, 1 asist üretti ancak yenilgiye engel olamadı.
KONYA-DENİZLİSPOR
Süper Lig'de bugün İttifak Konyaspor ile Yukatel Denizlispor karşılaşacak. Saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Konya'nın 19, Denizli'nin 23 puanı bulunuyor.
RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU
Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda K.Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile karşılaşacak.
BUFORD G.ANTEP'TE
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Perrin Buford'ı kadrosuna kattı. 1,98 metre boyundaki Buford, Yeşil Giresun'da da oynamıştı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.