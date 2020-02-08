Fenerbahçe Beko son topta yıkıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BULL

HOMERUN

MİLWAUKEE

BUCKS

76'ERS'I

KONYA-DENİZLİSPOR

Euroleague'in 24. hafta maçındasahasında Maccabi Tel Aviv'e 78-77 yenildi. Maçta ilk devreyi 41-40 geride kapatan Fenerbahçe, son 4 saniyeye 1 sayı önde girdi ancak Maccabi bitime 2 saniye kala bulduğu basketle maçı kazandı. F.Bahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.en önemli 4 kayak merkezinde aynı hafta sonu gerçekleştirilecek, yılın en büyük kış sporu etkinliğibugün başlıyor.binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunuyarışacaklar.milli oyuncuların forma giydiği mücadeledetakımıgörev yaptığıyendi., mücadeleyisayı,ribauntla tamamladı.iseüretti ancak yenilgiye engel olamadı.Lig'de bugün İttifak Konyaspor ile Yukatel Denizlispor karşılaşacak. Saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Konya'nın 19, Denizli'nin 23 puanı bulunuyor.Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda K.Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile karşılaşacak.Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Perrin Buford'ı kadrosuna kattı. 1,98 metre boyundaki Buford, Yeşil Giresun'da da oynamıştı