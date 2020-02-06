Trabzonspor eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli ettiğini açıkladı.

Bordo-Mavili kulüp resmi sosyal medya hesabından paylaştığı görselle bu kararı duyurdu. Fransız kulübü Lille, Yusuf Yazıcı'yı sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Genç futbolcu bu sezon Fransız ekibinde forma giydiği 25 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

FENERBAHÇE MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEMİŞTİ

Öte yandan Yusuf Yazıcı, Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'un Akyazı'da şampiyonluğun bir diğer adaylarından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etmiş, Başkan Amet Ağaoğlu'ndan plaket alarak onore edilmişti.