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    • 06.02.2020 18:33
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    • 06.02.2020 18:41

    'dan 'ya büyük onur! 97 numaralı formayı emekli etti

    Sezon başında Fransa'nın Lille ekibine rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan için büyük bir vefa örneği sergiledi. Bordo-mavili ekip Yusuf Yazıcı'nın "97" numaralı formasını dondurduğunu ve müzeye kaldırdığını duyurdu. Formanın önüne, "Yusuf Yazıcı'nın emekli edilen 97 numaralı forması" notu düşüldü.

    Trabzonspor'dan evladına vefa! Yusuf Yazıcı...

    eski futbolcusu 'nın 97 numaralı formasını emekli ettiğini açıkladı.

    Bordo-Mavili kulüp resmi sosyal medya hesabından paylaştığı görselle bu kararı duyurdu. Fransız kulübü Lille, Yusuf Yazıcı'yı sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

    Genç futbolcu bu sezon Fransız ekibinde forma giydiği 25 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

    FENERBAHÇE MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEMİŞTİ
    Öte yandan Yusuf Yazıcı, Süper Lig'in 20. haftasında Trabzon'un Akyazı'da şampiyonluğun bir diğer adaylarından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etmiş, Başkan Amet Ağaoğlu'ndan plaket alarak onore edilmişti.

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