Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Hakan Özmert'in şutu savunmaya da çarpıp kornere çıktı.
18. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.
32. dakikada Yatabare'nin derin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yasin Öztekin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun zayıf dokunuşunu kaleci Ferhat iki hamlede kontrol etti.
38. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutu üstten auta gitti.
41. dakikada Isaac Cofie, Eren Albayrak'ın ayak bileğine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.