MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Hakan Özmert'in şutu savunmaya da çarpıp kornere çıktı.



18. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.







32. dakikada Yatabare'nin derin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yasin Öztekin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun zayıf dokunuşunu kaleci Ferhat iki hamlede kontrol etti.



38. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutu üstten auta gitti.



41. dakikada Isaac Cofie, Eren Albayrak'ın ayak bileğine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.