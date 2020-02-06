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    • 06.02.2020 19:25
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    • 06.02.2020 22:25

    MAÇ SONUCU: 0-0 Sivasspor ÖZET İZLE | maçı

    karşılaşmasında ile Sivasspor karşı karşıya geldi. 'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

    Antalya'da sessiz gece
    karşılaşmasında ile Sivasspor karşı karşıya geldi. 'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
    3. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Hakan Özmert'in şutu savunmaya da çarpıp kornere çıktı.

    18. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.



    32. dakikada Yatabare'nin derin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yasin Öztekin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun zayıf dokunuşunu kaleci Ferhat iki hamlede kontrol etti.

    38. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutu üstten auta gitti.

    41. dakikada Isaac Cofie, Eren Albayrak'ın ayak bileğine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

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