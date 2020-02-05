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’dan Ljajic’e özel ilgi

'ın yeni teknik direktörü , bu sezon bekleneni veremeyen ile yakından ilgileniyor. Futbolculuk döneminde Ljajic gibi mevkisinde oynayan Yalçın'ın yıldız futbolcuya takımın önemli bir parçası olduğunu ilettiği öğrenildi. Ljajic'in de Yalçın'ın gelişi ile idman performansının arttığı görüldü.

Sergen Yalçın’dan Ljajic’e özel ilgi
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, bu sezon bekleneni veremeyen ile yakından ilgileniyor. Futbolculuk döneminde Ljajic gibi mevkisinde oynayan Yalçın'ın yıldız futbolcuya takımın önemli bir parçası olduğunu ilettiği öğrenildi. Ljajic'in de Yalçın'ın gelişi ile idman performansının arttığı görüldü.

BOATENG TAKIMA ALIŞIYOR
'ın yeni transferi Boateng'in idman performansı yüzleri güldürüyor. Ganalı yıldızın G.Antep maçında forma giymesi bekleniyor.

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