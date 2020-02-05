Sergen Yalçın’dan Ljajic’e özel ilgi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, bu sezon bekleneni veremeyen Adem Ljajic ile yakından ilgileniyor. Futbolculuk döneminde Ljajic gibi 10 numara mevkisinde oynayan Yalçın'ın yıldız futbolcuya takımın önemli bir parçası olduğunu ilettiği öğrenildi. Ljajic'in de Yalçın'ın gelişi ile idman performansının arttığı görüldü.
BOATENG TAKIMA ALIŞIYOR
Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng'in idman performansı yüzleri güldürüyor. Ganalı yıldızın G.Antep maçında forma giymesi bekleniyor.
BOATENG TAKIMA ALIŞIYOR
Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng'in idman performansı yüzleri güldürüyor. Ganalı yıldızın G.Antep maçında forma giymesi bekleniyor.
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