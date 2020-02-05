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  • 05.02.2020 09:05
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:08

'ya tazminat şoku!

Portekizli yıldız oynamadı, iki taraftar 312 dolar tazminat kazandı. İki futbolseverin ’un sezon öncesi hazırlık maçına Ronaldo’nun çıkmaması nedeniyle açtıkları davada karar açıklandı.



İtalyan devi Juventus'un geçtiğimiz Temmuz ayında Seul'de oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun oynamaması sonrası dava açan iki Güney Koreli taraftar, tazminat kazandı.

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