İtalyan devi Juventus'un geçtiğimiz Temmuz ayında Seul'de oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun oynamaması sonrası dava açan iki Güney Koreli taraftar, tazminat kazandı.
İtalyan devi Juventus'un geçtiğimiz Temmuz ayında Seul'de oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun oynamaması sonrası dava açan iki Güney Koreli taraftar, tazminat kazandı.
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