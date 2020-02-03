Süper Lig'de dün çok flaş bir skor yaşandı... Gaziantep evinde lider Sivasspor'u 5-1 mağlup etti. Böylece Yiğido'nun 11 haftalık yenilmezlik serisi de sona erdi.
MAXIM'DEN ŞIK GOLLER
Maça fırtına gibi giren ev sahibi ekip 4. dakikada Maxim ile öne geçti. Dengeyi kuran Sivas 31'de Mert Hakan'ın golü ile beraberliği yakaladı. Ancak 44. dakikada Maxim birkez daha sahne aldı ve skor 2-1 oldu.
PERDEYİ KENAN KAPATTI
3 dakika sonra Maxim bu kez hazırladı, Muhammet şansının da yardımıyla golü attı: 3-1. 78. dakikada Diarra farkı 3'e çıkardı: 4-1. 86. dakikada Kenan Özer ceza sahası dışından çok güzel bir golle perdeyi kapattı: 5-1. Gaziantep bu galibiyetle 27 puana yükselirken, lider Sivasspor ise 41 puanda kaldı.
MAXIM MÜTHİŞ BAŞLADI
Ara transfer döneminde Mainz'den Gaziantep'e transfer olan Alexandru Maxim ilk maçında şov yaptı. Rumen yıldız iki harika gole imza attı.
MAXIM'DEN ŞIK GOLLER
Maça fırtına gibi giren ev sahibi ekip 4. dakikada Maxim ile öne geçti. Dengeyi kuran Sivas 31'de Mert Hakan'ın golü ile beraberliği yakaladı. Ancak 44. dakikada Maxim birkez daha sahne aldı ve skor 2-1 oldu.
PERDEYİ KENAN KAPATTI
3 dakika sonra Maxim bu kez hazırladı, Muhammet şansının da yardımıyla golü attı: 3-1. 78. dakikada Diarra farkı 3'e çıkardı: 4-1. 86. dakikada Kenan Özer ceza sahası dışından çok güzel bir golle perdeyi kapattı: 5-1. Gaziantep bu galibiyetle 27 puana yükselirken, lider Sivasspor ise 41 puanda kaldı.
MAXIM MÜTHİŞ BAŞLADI
Ara transfer döneminde Mainz'den Gaziantep'e transfer olan Alexandru Maxim ilk maçında şov yaptı. Rumen yıldız iki harika gole imza attı.
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