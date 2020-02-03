Savulun Aslan geliyor

Cimbom seriye bağladı... Sahasında lig sonuncusu Kayserispor'u 4-1 yenen Galatasaray üst üste 4. galibiyetini aldı. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Fatih Terim'in ekibi böylece Sivasspor ile farkı 5 puana indirdi... Maça çok hızlı başlayan Cimbom 5. dakikada öne geçti. Sağdan Mariano'nun ön direğe yerden ortasında Adem Büyük tek vuruşla golü attı: 1-0.
RYAN DONK'TAN FALCAO GOLÜ!
21. dakikada fark 2'ye çıktı. Ömer Bayram'ın sağ kanattan güzel ortasında Ryan Donk topu göğsüyle indirip mükemmel vurdu: 2-0. 34. dakikada Mesanovic'in ön direkte yaptığı vuruşta açıyı daraltan kaleci kaleci Muslera golü önledi.
FEGHOULİ MÜKEMMEL VURDU
64'te Ömer bir asist daha yaptı. Feghouli müthiş bir vuruşla golü attı. 69'da Mesanovic'in golüyle Kayserispor farkı 2'ye indirdi: 3-1. Perdeyi uzatma dakikalarında Feghouli kapattı: 4-1.
ÇILGINCA BİR GOL ATTIM
Dün mükemmel bir gole imzasını atan Donk, "Kendi forvetlerimizi seyredip bu golleri atıyorum. Ben de güzel bir kontrolle çılgınca bir gol attım" dedi.
ASİST KRALI ÖMER BAYRAM
Yıldız futbolcu ligde bu sezon 8. asistini yaparak Edin Visca'yı yakalamayı başardı.
Sezonun en flaş isimlerinden biri olan Ömer Bayram servislere devam ediyor... Yıldız futbolcu dün de Donk ve Feghouli'nin gollerinin hazırlayıcısı oldu. Ömer Bayram bu sezon ligde asist sayısını 8'e çıkardı ve Başakşehir formasını giyen Edin Visca'yı yakalamayı başardı.
BELHANDA KART CEZALISI
Performansı tartışma konusu olan Belhanda, 21 Aralık'taki Göztepe maçından sonra ilk kez 11'de şans buldu. Faslı yıldız gördüğü sarı kartla cezalı oldu.
CİMBOM FORVETSİZ KALDI
Kayseri engelini çok rahat bir şekilde aşan Galatasaray'da forvet krizi yaşanıyor... Konya'da sakatlanan Falcao'nun iki hafta daha forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen Andone ise takımla çalışmalara başlayamadı. Tüm bunların üstüne dün de Adem sakatlandı. Yıldız futbolcunun durumu bugün netleşecek.
MARIANO'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ
Devre arası takımdan gönderileceği idida edilen Mariano, son 4 maçta toplam 3 asist yaptı. Sahalara iyi bir dönüş gerçekleştirdi.
RYAN DONK'TAN FALCAO GOLÜ!
21. dakikada fark 2'ye çıktı. Ömer Bayram'ın sağ kanattan güzel ortasında Ryan Donk topu göğsüyle indirip mükemmel vurdu: 2-0. 34. dakikada Mesanovic'in ön direkte yaptığı vuruşta açıyı daraltan kaleci kaleci Muslera golü önledi.
FEGHOULİ MÜKEMMEL VURDU
64'te Ömer bir asist daha yaptı. Feghouli müthiş bir vuruşla golü attı. 69'da Mesanovic'in golüyle Kayserispor farkı 2'ye indirdi: 3-1. Perdeyi uzatma dakikalarında Feghouli kapattı: 4-1.
ÇILGINCA BİR GOL ATTIM
Dün mükemmel bir gole imzasını atan Donk, "Kendi forvetlerimizi seyredip bu golleri atıyorum. Ben de güzel bir kontrolle çılgınca bir gol attım" dedi.
ASİST KRALI ÖMER BAYRAM
Yıldız futbolcu ligde bu sezon 8. asistini yaparak Edin Visca'yı yakalamayı başardı.
Sezonun en flaş isimlerinden biri olan Ömer Bayram servislere devam ediyor... Yıldız futbolcu dün de Donk ve Feghouli'nin gollerinin hazırlayıcısı oldu. Ömer Bayram bu sezon ligde asist sayısını 8'e çıkardı ve Başakşehir formasını giyen Edin Visca'yı yakalamayı başardı.
BELHANDA KART CEZALISI
Performansı tartışma konusu olan Belhanda, 21 Aralık'taki Göztepe maçından sonra ilk kez 11'de şans buldu. Faslı yıldız gördüğü sarı kartla cezalı oldu.
CİMBOM FORVETSİZ KALDI
Kayseri engelini çok rahat bir şekilde aşan Galatasaray'da forvet krizi yaşanıyor... Konya'da sakatlanan Falcao'nun iki hafta daha forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen Andone ise takımla çalışmalara başlayamadı. Tüm bunların üstüne dün de Adem sakatlandı. Yıldız futbolcunun durumu bugün netleşecek.
MARIANO'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ
Devre arası takımdan gönderileceği idida edilen Mariano, son 4 maçta toplam 3 asist yaptı. Sahalara iyi bir dönüş gerçekleştirdi.
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