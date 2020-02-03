Novak Djokovic 8. kez şampiyon (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Teniste yılın ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Novak Djokovic, Avusturyalı Dominic Thiem'i 4-6, 6-4, 6-2, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. İşte haberin detayları ve 3 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

Teniste yılın ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Novak Djokovic, Avusturyalı Dominic Thiem'i 4-6, 6-4, 6-2, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Sırp raket, 8'nci Avustralya Açık zaferini yaşadı.



SAVAŞ ÇORLU'NUN KAYINPEDERİ VEFAT ETTİ

F otomaç gazetesi muhabiri Savaş Çorlu'nun kayınpederi Mesut Karapalancı vefat etti. Merhumun cenazesi bugün Sakarya Bahçelievler Camii'nde öğlen namazında kılınacak cenaze namazın ardından Serdivan Mezarlığında toprağa verilecektir.



FİLEDEKİ DERBİDE KAZANAN ASLAN

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki derbi maçta Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. 59 dakika süren maçın setleri 25-9, 25-12, 25-14 bitti. Günün diğer maçında ise PTT, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0'lık skorla geçti. Setler, 25- 14, 25-11, 25-18 sonuçlandı.



FENERBAHÇE POTADA GALİP

Basketbol Süper Ligi'nde F.Bahçe, Türk Telekom'u 91-67 yendi. Diğer sonuçlar: Afyon- Bahçeşehir: 95-9, A.Efes-Bandırma: 83-72, Ormanspor- Arel Üni: 84-75.



DENİZLİSPOR-GÖZTEPE

Süper Lig'de bugün Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.



FURKAN&CEDİ ÜZÜLDÜ

NBA'de Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers'ın Boston Celtics'e 116- 95 yenildiği mücadelede 14 sayı attı. Cedi Osman ise 131-112 kaybettikleri Warriors maçında 10 sayı attı.



CEM İLKEL FİNALDE

Milli tenisçi Cem İlkel, Open Quimper Bretagne Occidentale turnuvasında yarı finalde karşılaştığı Slovak rakibi Lukas Lacko'yu 2-1 yenerek şampiyonluk maçındaki yerini aldı.



FARUK MİYA 1 AY YOK

K onyaspor'da Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Farouk Miya'nın bir ay forma giyemeyeceği açıklandı. Miya'da 2. derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edildi.











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