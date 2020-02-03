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sezonun en iyi unu oynadığı 4 maçta sadece 1 puan alabildi

deplasmanında üstün oynamasına rağmen mağlup olan , akıllara daha önce oynadığı 3 maçı getirdi. Sarı-Lacivertliler, evinde yine , ve maçlarında oyunu domine etmesine rağmen hanesine sadece 1 puan yazdırdı.

Fener’i yıkan 4 maç
Cumartesi gecesi Trabzonspor'a karşı deplasmanda üstün bir oyun ortaya koymasına ve istatistiklerde rakibini ezmesine rağmen sahadan yenik ayrılan , böyle bir olayı bu sezon 4. kez yaşadı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda evindeki Trabzon ve Antalya ile dış sahadaki maçlarında da benzer durumla karşılaştı.



FUTBOL SKORA YANSIMADI...
Bu 4 maçta topla oynama, kaleyi atılan şut ve isabetli pas sayılarında rakiplerine fark atan Fenerbahçe, unu skora yansıtamayınca sadece 1 puanla yetindi. 1 puanı da evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta aldı.



93 ŞUTTAN SADECE 2 GOL GELDİ
Fenerbahçe, bu 4 karşılaşmada kaleye toplam 93 şut attı. Ortalama olarak yüzde 68.5 topa sahip oldu. Fakat bu maçlarda attığı gol sayısının sadece 2 olması toplam 1 puanın sebebi oldu.



İSTATİSTİKLERDE 1 NUMARA...
Fenerbahçe gerek topla oynama gerekse de kaleye atılan şut sayılarında ligin zirvesinde yer alıyor. Her şeye karşın dominant futbol şampiyonluk için umut veriyor.

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