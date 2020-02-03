Beşiktaş'ta Sergen Yalçın coşkusu yaşanıyor... Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra camianın büyük isteğiyle takımın başına getirilen başarılı hoca bir anda Siyah-Beyazlı takımın çehresini değiştirdi. Taraftar ve camiadan tam destek alan Yalçın 4 günlük kısa bir süre içinde takıma önce özgüven ve moral şırınga etti.



TAKTİKTE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Çaykur Rizespor maçında futbolcuların oynama iştahı en üst düzeyde olurken bunda Yalçın'ın payı büyük oldu. Abdullah Avcı'nın 4-2-3-1 taktiği yerine 4-1-4-1 anlayışıyla takımını sahaya süren Yalçın bunun da karşılığını aldı.



PRES&BASKI ÖN PLANA ÇIKTI

Atiba'yı ön liberodan alarak orta sahaya monte eden Sergen Yalçın oyuncularına baskı, pres ve yardımlaşma gibi futbolun ana ögelerini en iyi şekilde uygulattı. Yalçın daha 4 günde, 'Aranan kan benim' mesajını vermiş oldu.







OYNAMA İŞTAHI ÇOK YÜKSELDİ

Beşiktaş'ta Ç.Rize maçında futbolcuların oynama isteği Sergen Yalçın'la görülen en büyük değişiklik oldu. Takım ruhu geri gelirken kazanma azmi yüksekti.







VE BOATENG İLK İDMANINA ÇIKTI

Beşiktaş, G.Antep maçı hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Boateng ilk kez takımla birlikte çalıştı

Beşiktaş Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Boateng de yer aldı. Sakatlığı geçmeyen Lens, antrenmana katılmadı. Dorukhan takımdan ayrı koşu yaptı.







TAKIMLA ÇABUK KAYNAŞTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesi takım arkadaşlarıyla tek tek tanışan Ganalı starın arkadaşlarıyla kaynaştığı görüldü.



Boateng ilk idmanında hırslı görüntüsüyle dikkat çekerken beğeni topladı.







GÖKHAN GÖNÜL'E ÖZEL KUTLAMA

Çaykur Rize maçında takımının galibiyet golünü atan Gökhan Gönül'ün uçakta Sergen Yalçın tarafından özel olarak kutlandığı öğrenildi



