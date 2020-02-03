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5 yıldızlı

Turuncu-Yeşilliler evinde Yeni ’yı Bakasetas ve Cisse’nin golleriyle yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı, 4. sıraya çıkarak 'yi solladı.

5 yıldızlı Alanyaspor
Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Alanyaspor'un son kurbanı Yeni Malatyaspor oldu. Rakibini 2-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini alan Turuncu-Yeşilliler, Fenerbahçe'yi geçerek 4. sıraya yerleşti.

NSAKALA KIZARDI
İlk yarının duraklama anlarında Bakasetas'ın golüyle Alanyaspor 1-0 öne geçti. 48'de Papiss Cisse farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 59'da Nsakala kırmızı görünce ev sahibi takım 10 kişi kaldı. 90+3'te Chebake'in gole Yeni Malatya'ya puan için yeterli olmadı.

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