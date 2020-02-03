5 yıldızlı Alanyaspor

Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Alanyaspor'un son kurbanı Yeni Malatyaspor oldu. Rakibini 2-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini alan Turuncu-Yeşilliler, Fenerbahçe'yi geçerek 4. sıraya yerleşti.



NSAKALA KIZARDI

İlk yarının duraklama anlarında Bakasetas'ın golüyle Alanyaspor 1-0 öne geçti. 48'de Papiss Cisse farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 59'da Nsakala kırmızı görünce ev sahibi takım 10 kişi kaldı. 90+3'te Chebake'in gole Yeni Malatya'ya puan için yeterli olmadı.