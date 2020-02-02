Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde bugün 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 30-3, gol sayılarında da 104-36 üstünlüğü var - Galatasaray, rakibiyle İstanbul'da yaptığı 23 maçın 19'unu kazanırken, sadece 2 kez yenildi. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 2020 GS Kayserispor maçı muhtemel 11'ler...

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, bugün Kayserispor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Falcao, Saracchi ve Andone ile kart cezalısı Lemina maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Feghouli, Emre, Ömer, Adem

Kayserispor: İsmail, Lopes, Rienstra, Oğuzhan, Emre Taşdemir, Campanharo, Kvzic, Aksel, Emre Demir, Henrique, Mesanovic