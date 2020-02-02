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  • Son Güncelleme: 02.02.2020 13:17

'ta Kevin Prince Boateng sahaya indi

'ın transferin son dakikalarında kadrosuna kattığı yıldız isim Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlıların bu sabah yapılan antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng sahaya indi

'ın İtalya'nın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmandaki Çaykur Rize galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Boateng'in üzerindeydi. Beşiktaş'ın transferin son gününde Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.

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