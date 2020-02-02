Fırtına değil 'TS'unami

MÜTHİŞ derbide Fırtına esti: 2-1... Trabzonspor haftanın maçında Fenerbahçe'yi Akyazı'da 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet elde etti. Kanarya maça adeta 1-0 önde başladı. Henüz 45. saniyede ceza sahası içinde topu önünde bulan Max Kruse golü attı: 0-1.
ÖNCE DÜZELTTİ SONRA VURDU
16. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Ekuban'ın asistinde Sörloth topu düzeltip sert vurdu: 1-1. 32. dakikada Campi kafayla indirdi, Novak topu ağlara yolladı: 2-1.
SÖRLOTH DİREĞİ GEÇEMEDİ
41'de Pereira'nın sağdan ortasına Sörloth'un kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti. 43. dakikada Muriç, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ama genç kaleci geçit vermedi.
ÜST ÜSTE NET POZİSYONLAR
2 dakika sonra Uğurcan bu kez Tolga'nın vuruşunu kurtardı. İlk yarı 2-1 sona erdi. 55. dakikada Ozan'ın kafası üstten auta gitti. 68'de Guilherme vurdu, top Isla'dan döndü.
KADER ADAMI UĞURCAN
69. dakikada Rodrigues'in vuruşunda Uğurcan başarılıydı. Genç kaleci 90+1'de yine sahneye çıktı. Kruse'nin yakın mesafeden şutunu kurtardı ve 3 puan Trabzon'un oldu.
MÜTHİŞ BİR SEVİNÇ YAŞANDI
Henüz ilk dakikada geriye düşen Trabzon müthiş bir geri dönüşle kazanırken, yaşanan sevinç görülmeye değerdi.
ÖNCE DÜZELTTİ SONRA VURDU
16. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Ekuban'ın asistinde Sörloth topu düzeltip sert vurdu: 1-1. 32. dakikada Campi kafayla indirdi, Novak topu ağlara yolladı: 2-1.
SÖRLOTH DİREĞİ GEÇEMEDİ
41'de Pereira'nın sağdan ortasına Sörloth'un kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti. 43. dakikada Muriç, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ama genç kaleci geçit vermedi.
ÜST ÜSTE NET POZİSYONLAR
2 dakika sonra Uğurcan bu kez Tolga'nın vuruşunu kurtardı. İlk yarı 2-1 sona erdi. 55. dakikada Ozan'ın kafası üstten auta gitti. 68'de Guilherme vurdu, top Isla'dan döndü.
KADER ADAMI UĞURCAN
69. dakikada Rodrigues'in vuruşunda Uğurcan başarılıydı. Genç kaleci 90+1'de yine sahneye çıktı. Kruse'nin yakın mesafeden şutunu kurtardı ve 3 puan Trabzon'un oldu.
MÜTHİŞ BİR SEVİNÇ YAŞANDI
Henüz ilk dakikada geriye düşen Trabzon müthiş bir geri dönüşle kazanırken, yaşanan sevinç görülmeye değerdi.
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