Süper Lig'in 20. haftasında, 17 puanla 15. sırada bulunan Antalyaspor ile 18 puanla 14. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor. İki takım da düşme hattından uzaklaşmak için kazanmak zorunda. Kritik mücadele Antalya Stadyumu'nda saat 14.00'da başladı.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Gustavo, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Yekta, Chico, Celustka, Sinan, Veysel, Bünyamin

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Guilherme, Volkan, Jonsson, Shengelia, Miya, Milosevic, Thuram

43. RANDEVU

Konyaspor ile Antalyaspor toplamda 42 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 16 kez rakip olurken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. 42 maç sonunda Antalyaspor, Konyaspor'a 35 gol atarken, yeşil-beyazlı takım ise 43 gol ile karşılık verdi. İki takım arasındaki mücadelelerin 22'si 2. Lig, 2'si Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı ve 18'i Süper Lig karşılaşmasıydı. İki takım Antalya'da ise toplamda 18 kez karşılaştı. Antalyaspor sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. İki takım en son ilk yarıda Konya'da Süper Lig maçında karşı karşıya geldi ve iki takım sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Konyaspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (2B 1M), rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebildi (1-0).

*Antalyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, bu karşılaşmaların sadece ikisininden galip ayrılabildi (5B).

* Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın sadece birini kazanan Antalyaspor (3B 8M), tek galibiyetini geçen hafta Denizlispor deplasmanında aldı (3-0).

*Deplasmandaki son Süper Lig maçında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Konyaspor, bu sezon dış sahada ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

*Süper Lig'in ilk 19 haftasında Antalyaspor'dan (18) daha az gol atan iki takımdan biri Konyaspor (16; Ankaragücü ile birlikte).

Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en az gol atan takım olan Konyaspor (8), bu gollerin beşini deplasman maçlarında buldu.

*Antalyaspor'un Göztepe'yi 3-0 yendiği maçta iki gole katkı sağlayan Paul Omo Mukairu (1 gol & 1 asist), aynı sayıda gol katkısını daha önceki 16 karşılaşmanın toplamında yapabilmişti.

*Antalyaspor'un yeni transferi Sinan Gümüş, Konyaspor'a karşı forma giydiği son iki Süper Lig maçında üç gol kaydetti.

*Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç deplasman golünün ikisinde Erdon Daci'nin doğrudan katkısı var (1 gol & 1 asist).

*Antalyaspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Aykut Kocaman (4G 2B), Mayıs 2016'dan bu yana rakibine yenilmiyor.