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  • 01.02.2020 10:54
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 10:54

Son dakika: Milli tekvandocu Meryem İyin'den

Milli tekvandocu Meryem İyin, Dubai'de düzenlenen tekvando şampiyonasında kazandı. Heyecanını Twitter’dan yaptığı paylaşımla ifade eden İyin, "Şampiyonum. Rus rakibi 16-5 yendim. Çok mutluyum" dedi.

Meryem İyin'den altın madalya

Milli tekvandocu Meryem İyin, Dubai'de düzenlenen tekvando şampiyonasında finalde Rus rakibiyle karşılaştı.

Rakibini 16-5'lik skorla yenen milli tekvandocu İyin, şampiyon oldu.

Heyecanını Twitter'dan yaptığı paylaşımla ifade eden İyin, "Şampiyonum. Rus rakibi 16-5 yendim. Çok mutluyum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu paylaşım üzerinden "Tebrikler Meryem, seninle gurur duyuyoruz. Yolun hep açık olsun" ifadeleri ile milli sporcuyu kutladı.

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