Milli tekvandocu Meryem İyin, Dubai'de düzenlenen tekvando şampiyonasında finalde Rus rakibiyle karşılaştı.
Rakibini 16-5'lik skorla yenen milli tekvandocu İyin, şampiyon oldu.
Heyecanını Twitter'dan yaptığı paylaşımla ifade eden İyin, "Şampiyonum. Rus rakibi 16-5 yendim. Çok mutluyum" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu paylaşım üzerinden "Tebrikler Meryem, seninle gurur duyuyoruz. Yolun hep açık olsun" ifadeleri ile milli sporcuyu kutladı.
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