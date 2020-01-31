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'dan çifte bomba! Bordo-Mavililer ve Manoel’i bitirdi

Yönetim ilk olarak Yeni Malatya’nın yıldızı ’yi kadroya kattı. Ardından Cruzeiro’nun stoperi 1.5 yıllığına kiralandı. Dün akşam Trabzon’a gelen Brezilyalı yıldız bugün sözleşmeyi imzalayacak.

Trabzon’dan çifte bomba
Ligde şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor ara transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala çifte bomba patlattı... Bordo-Mavililer, Malatyaspor'dan Guilherme ve Cruzeiro'dan Manoel Messias'ı kadrosuna kattı. Hafta başında Guilherme'nin menajeriyle temasa geçen yönetim dün sabah saatlerinde Brezilyalı yıldızı şehre getirdi. Malatya ile sözleşmesini fesheden Guilherme ardından da Trabzonspor'a imzayı attı. 28 yaşındaki orta alan oyuncusu statü gereği ertelenen Malatya maçında forma giyemeyecek.


Bordo-Mavililer savunmasını ise Messias ile takviye etti. Brezilyalı stoper, Cruzeiro'dan 1.5 yıllığına kiralandı. Dün akşam Trabzon'a gelen Messias bugün imzayı atacak. Sambacı'nın satın alma opsiyonu da Trabzonspor'da olacak.




AKŞAM TRABZON'A GELDİ
Messias dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. 29 yaşındaki oyuncu ile bugün sözleşme imzalanaca

YUNUS EMRE SEL

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