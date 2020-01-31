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  • 31.01.2020 14:53
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 15:03

: Trabzon Messias transferini resmen açıkladı

haberine göre Trabzon dün akşam şehre getirdiği Brezilyalı stoper Messias transferini resmen KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki ismin 1,5 yıllığına kiralandığı bildirildi.

Trabzonspor Brezilyalı ismi resmen açıkladı

Trabzon dün akşam şehre getirdiği Brezilyalı stoper Messias transferini resmen KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki ismin 1,5 yıllığına kiralandığı bildirildi.

İşte kulüpten yapılan o açıklama
Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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