Trabzonspor dün akşam şehre getirdiği Brezilyalı stoper Messias transferini resmen KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki ismin 1,5 yıllığına kiralandığı bildirildi.
İşte kulüpten yapılan o açıklama
Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
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