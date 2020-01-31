Trabzonspor dün akşam şehre getirdiği Brezilyalı stoper Messias transferini resmen KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki ismin 1,5 yıllığına kiralandığı bildirildi.

İşte kulüpten yapılan o açıklama

Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.