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Fener son nefeste

Euroleague’de ilk 8 hesapları yapan , ’i deplasmanda devirmeyi başardı. Son periyoda kadar geride olan ’da Sloukas 16 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

Fener son nefeste
Fenerbahçe Almanya'dan zaferle döndü... Sarı- Lacivertliler Alba Berlin'i 74-70 yenerken arka arkaya 2. galibiyetini elde etmiş oldu. Kanarya ilk periyodu 22-17 devreyi de 41-33 geride kapattı. 3. periyodu da 56-50 mağlup kapatan Fenerbahçe son periyotta canlandı ve karşılaşmadan 74-70 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'de Slokuas 16, Datome 15 ve Westermann 11 sayı kaydetti.

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