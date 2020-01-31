Fener son nefeste

F enerbahçe Almanya'dan zaferle döndü... Sarı- Lacivertliler Alba Berlin'i 74-70 yenerken arka arkaya 2. galibiyetini elde etmiş oldu. Kanarya ilk periyodu 22-17 devreyi de 41-33 geride kapattı. 3. periyodu da 56-50 mağlup kapatan Fenerbahçe son periyotta canlandı ve karşılaşmadan 74-70 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'de Slokuas 16, Datome 15 ve Westermann 11 sayı kaydetti.