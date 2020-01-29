Vanessa Bryant'ı hayatta tutan anlaşma! Son anda helikopetere binmedi...

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, kızı Gianna ile onun arkadaşı ve ailesiyle California'da bir maça gidiyordu. Helikopterle gitme kararı veren Kobe Bryant, elbette kazayı aklına getirmiyordu. Ancak korkulan oldu. Kobe Bryant ve kızı Gianna ile birlikte 9 kişi, düşen helikopterde can verdi. Dün ise ilginç bir gerçek ortaya çıktı. O gün Gianna ile Kobe Bryant'ın eşi Vanessa helikopterde olacaktı. Ancak bir görüşme için Kobe, eşine "Ben giderim" dedi. Vanessa'nın o günkü toplantısı iptal oldu ve helikopter kalkmadan önce pistte olacağını söyledi. Ancak Kobe, Vanessa'ya yıllar önce yaptıkları anlaşmaya hatırlattı.





People dergisinin haberine göre Kobe Bryant ve eşi Vanessa, aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda sözleşme imzalamıştı. People dergisine konuşan aileye yakın olduğu biri, "Bu sayede Vanessa kızları Natalia (17), Bianka (3) ve Capri hayatta kaldı. Uzak bir yere uçacakları zaman da Kobe ile iki kızı, Vanessa ile iki kızı ayrı uçağa biniyordu" dedi.





Gianna Bryant, basketbolda Kobe kadar yetenekli olarak gösteriliyordu.