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  • 28.01.2020 15:41
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 15:44

Son dakika: 'dan Falcao ve Saracchi'nin sakatlıklarıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre , Konya maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve 'nin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

G.Saray'da sakatlık şoku! Falcao ve Saracchi...

, Konya maçında sakatlanıp ve için açıklamada bulundu. Oyuncuların yaşadığı sakatlık nedeniyle 2-4 hafta arasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır.

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