Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Demir Grup Sivasspor evinde Çaykur Rize ile 1-1 berabere kaldı. 24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan uzun bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Top üstten dışarı çıktı.
ÇAYKUR RİZE 60'DA ÖNE GEÇTİ
Maçın 31. dakikasında Kone, kaleye çok uzaklardan şut çekti. Top direkten döndü. İlk yarı 0-0 bitti. 60'da Rize öne geçti. Ceza alanında buluşan Garmash topu çevirdi ve vurdu: 0-1.
YASİN ÖZTEKİN SKORU EŞİTLEDİ
Sivas 80'de gole çok yaklaştı. Hakan'ın şutunda kaleci Gökhan çok iyi uzandı. 90+3'te Mert Hakan'ın ortasında Appindangoye kafayı vurdu. Kaleciden seken topu Yasin tamamladı: 1-1.
Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler unutulmadı. Hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
ÇAYKUR RİZE 60'DA ÖNE GEÇTİ
Maçın 31. dakikasında Kone, kaleye çok uzaklardan şut çekti. Top direkten döndü. İlk yarı 0-0 bitti. 60'da Rize öne geçti. Ceza alanında buluşan Garmash topu çevirdi ve vurdu: 0-1.
YASİN ÖZTEKİN SKORU EŞİTLEDİ
Sivas 80'de gole çok yaklaştı. Hakan'ın şutunda kaleci Gökhan çok iyi uzandı. 90+3'te Mert Hakan'ın ortasında Appindangoye kafayı vurdu. Kaleciden seken topu Yasin tamamladı: 1-1.
Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler unutulmadı. Hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
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