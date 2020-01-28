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Hiç bu kadar iyi olmamıştı

Ligin 2. yarısına 2’de 2 yaparak giren , hem takım mkiyası hem de fizik gücü olarak en iyi dönemini yaşıyor. Rakibeo pt göstermeyen Kanarya, ikili mücadelelerde rakiplerini eziyo

Hiç bu kadar iyi olmamıştı
Taraftarın özlediği geri geldi. Ligin en oturmuş ve fizik kapasitesi iyi takımlarından biri olan kalesine 29 şut çeken, topla yüzde 59 oynayan, 62 ikili mücadele kazanan Fenerbahçe yaklaşık 114 km koşarak kalitesini ve formunu ortaya koydu.

Ligin başında yapılan basit hatalardan da arınan Fenerbahçe taraftarlarına şampiyonluk umutlarını şimdiden veriyor.

Yanal, "Sıkı çalışmamızın karşılığını almaya başladık. Şimdi puanları toplama zamanı" diyerek oyuncularını motive ediyor.

Fenerbahçe'nin forvet hattı makine gibi işlemeye başladı. Galiibet serisi de 4 maça çıkmış oldu.

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