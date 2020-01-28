Hiç bu kadar iyi olmamıştı

Taraftarın özlediği Fenerbahçe geri geldi. Ligin en oturmuş ve fizik kapasitesi iyi takımlarından biri olan Başakşehir kalesine 29 şut çeken, topla yüzde 59 oynayan, 62 ikili mücadele kazanan Fenerbahçe yaklaşık 114 km koşarak kalitesini ve formunu ortaya koydu.
Ligin başında yapılan basit hatalardan da arınan Fenerbahçe taraftarlarına şampiyonluk umutlarını şimdiden veriyor.
Yanal, "Sıkı çalışmamızın karşılığını almaya başladık. Şimdi puanları toplama zamanı" diyerek oyuncularını motive ediyor.
Fenerbahçe'nin forvet hattı makine gibi işlemeye başladı. Galiibet serisi de 4 maça çıkmış oldu.
Ligin başında yapılan basit hatalardan da arınan Fenerbahçe taraftarlarına şampiyonluk umutlarını şimdiden veriyor.
Yanal, "Sıkı çalışmamızın karşılığını almaya başladık. Şimdi puanları toplama zamanı" diyerek oyuncularını motive ediyor.
Fenerbahçe'nin forvet hattı makine gibi işlemeye başladı. Galiibet serisi de 4 maça çıkmış oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.