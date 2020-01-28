Gençlerin değeri 70 milyon €

Trabzonspor'un gençlerinin an itibariyle değeri 70 milyon Euro'ya ulaştı.
ALTYAPININ ZAFERİ
Sezon başında ve sezon devam ederken Abdülkadir Ömür için 26, Uğurcan Çakır için 24, Hüseyin Türkmen 4 milyon Euro, Abdulkadir Parmak 5 milyon Euro ve Serkan Asan ise 1,5, Abdurrahim Dursun 1 milyon Euro teklif edildi. Sefa Kınalı, Kerem Baykuş gibi isimlere de bu düzeylerde transfer teklifleri alan Bordo-Mavililer, önümüzdeki sezonlarda bütçesinin temelini bu oyuncular üzerine kuracak.
STURRİDGE&EKUBAN YETİŞECEK!
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sturridge ve Ekuban'ın derbiye yetişmesi bekleniyor. Kasık ağırısı olan Ekuban dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Sturridge'in de durumu iyiye gidiyor.
İDDAA'YA GÖRE FAVORİ TRABZON
İddaa oranları Trabzon'un galibiyetine 2.15, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.40 olarak belirlendi. Beraberliğe ise 3.15 veriliyor.
ALTYAPININ ZAFERİ
Sezon başında ve sezon devam ederken Abdülkadir Ömür için 26, Uğurcan Çakır için 24, Hüseyin Türkmen 4 milyon Euro, Abdulkadir Parmak 5 milyon Euro ve Serkan Asan ise 1,5, Abdurrahim Dursun 1 milyon Euro teklif edildi. Sefa Kınalı, Kerem Baykuş gibi isimlere de bu düzeylerde transfer teklifleri alan Bordo-Mavililer, önümüzdeki sezonlarda bütçesinin temelini bu oyuncular üzerine kuracak.
STURRİDGE&EKUBAN YETİŞECEK!
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sturridge ve Ekuban'ın derbiye yetişmesi bekleniyor. Kasık ağırısı olan Ekuban dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Sturridge'in de durumu iyiye gidiyor.
İDDAA'YA GÖRE FAVORİ TRABZON
İddaa oranları Trabzon'un galibiyetine 2.15, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.40 olarak belirlendi. Beraberliğe ise 3.15 veriliyor.
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