Galatasaray ile TAB gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile yıllık 2.5 milyon lira gelir hedeflediklerini söyleyen Başkan Mustafa Cengiz sponsorluk anlaşmasının taraftarların sayısında artışı tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna, "Bu tür faaliyetler tetikler. Bizim son 2 yılda elde ettiğimiz başarılarımızda en büyük etken sponsor ve taraftar desteği. Biz oradan aldığımız güçle gideceğiz. Şampiyonluk dahil 2 yılda 25 saat mutlu olduğumuzu hatırlamıyorum. Hep 10-12 saat. Mutlaka önemli ve çözümlememiz gereken bir mesele çıkmıştır. Allah insana çözülebilecek meseleler versin" ifadesini kullandı.
HER MENÜDEN 1.6 LİRA GELİR
G.Saray ile TAB arasında yapılan anlaşmaya göre her menüden 1.6 lira gelir elde edilecek.
HER MENÜDEN 1.6 LİRA GELİR
G.Saray ile TAB arasında yapılan anlaşmaya göre her menüden 1.6 lira gelir elde edilecek.
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