Düello nefes kesti!

TFF 1. Lig'de 19. haftanın son maçında Fatih Karagümrük, sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün gollerini 44 ve 90+6'da (pen) Jorquera, 70'de Ramazan attı.



RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!

Altınordu'nun gollerini ise 63, 90+4 ve 90+5'te Kemal Rüzgar kaydetti. Karagümrük'ten Ndao 58. dakikada kırmızı gördü.



UZATMALARDA 3 GOL GELDİ

3-3 biten karşılaşmanın gollerinin yarısının uzatmalarda gelmesi maçı daha da ilginç kıldı.