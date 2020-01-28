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Düello nefes kesti!

1. Lig'de 19. haftanın , sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün gollerini 44 ve 90+6'da (pen) Jorquera, 70'de Ramazan attı.

Düello nefes kesti!
TFF 1. Lig'de 19. haftanın son maçında Fatih Karagümrük, sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün gollerini 44 ve 90+6'da (pen) Jorquera, 70'de Ramazan attı.

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!
Altınordu'nun gollerini ise 63, 90+4 ve 90+5'te Kemal Rüzgar kaydetti. Karagümrük'ten Ndao 58. dakikada kırmızı gördü.

UZATMALARDA 3 GOL GELDİ
3-3 biten karşılaşmanın gollerinin yarısının uzatmalarda gelmesi maçı daha da ilginç kıldı.

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