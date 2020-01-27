Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a kiralandı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde forma giyecek. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a kiralandı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde forma giyecek.
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