F.Bahçe Başakşehir'i 2-0 yenerek zirve yürüyüşünü sürdürdü. 6. dakikada Kruse mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 17'de Rodrigues'in ceza sahası dışından vuruşunu Mert mükemmel çıkardı. 22'de Dirar'ın hatasında Visca topu kale dibinde Altay'a nişanladı.
FENERBAHÇE ÇOK KAÇIRDI!
32'DE Tolga'nın ceza sahası içinden vuruşu üstten auta gitti. 36'da Elia kale dibinden kaçırdı. 40'ta Vedat'ın kafa vuruşu Mert'te kaldı. 42'de Gustavo kale önünde topu ağlara gönderemedi.
MERT'TEN MÜTHİŞ KURTARIŞ
59'DA Rodrigues'in sert şutunu Mert mükemmel çıkardı. 72'de Max Kruse, şık hareketlerle ceza sahası içine girdi... Alman yıldız net bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.
ASİST GARRY RODRİGUES'TEN
86'DA Rodrigues son çizgiye kadar indi. İçeriye çevirdiği topu Vedat Muriç ağlara gönderdi. 90+1'de Vedat Muriç Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.
14 MAÇTA 10 GOLE KATKIDA BULUNDU
F.Bahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta 10 gole katkıda bulundu... Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusu 14 karşılaşmada forma giydi. 4 gol atarken 6 da asist yaptı...
FENERBAHÇE ÇOK KAÇIRDI!
32'DE Tolga'nın ceza sahası içinden vuruşu üstten auta gitti. 36'da Elia kale dibinden kaçırdı. 40'ta Vedat'ın kafa vuruşu Mert'te kaldı. 42'de Gustavo kale önünde topu ağlara gönderemedi.
MERT'TEN MÜTHİŞ KURTARIŞ
59'DA Rodrigues'in sert şutunu Mert mükemmel çıkardı. 72'de Max Kruse, şık hareketlerle ceza sahası içine girdi... Alman yıldız net bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.
ASİST GARRY RODRİGUES'TEN
86'DA Rodrigues son çizgiye kadar indi. İçeriye çevirdiği topu Vedat Muriç ağlara gönderdi. 90+1'de Vedat Muriç Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.
14 MAÇTA 10 GOLE KATKIDA BULUNDU
F.Bahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta 10 gole katkıda bulundu... Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusu 14 karşılaşmada forma giydi. 4 gol atarken 6 da asist yaptı...
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