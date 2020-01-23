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Vedat için karar günü

'de ’nin FK ile oynadığı maçta bilinçli gördüğü gerekçesiyle ’ya sevk edilen Vedat Muriç’in durumu bugün belli olacak.

Vedat için karar günü
Gözler PFDK'ya çevrildi... Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada çift tan gören Vedat Muriqi tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilmişti. Golcü futbolcunun durumu bugün belli olacak. Kosovalı futbolcu bilinçli sarı kart gördüğü gerekçesiyle 'na sevkedilmişti. ile oynanan maçında forma giyemeyen Vedat'a ceza verilmezse bu oyuncu ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyecek. Ancak Kosovalı futbolcu 2 maç ceza alırsa bu takdirde Başakşehir karşısında takımındaki yerini alamayacak.

maçında kırmızı kart gören 2 maç ceza aldığı takdirde Başakşehir önünde forma giyemeyecek.



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