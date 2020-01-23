Vedat için karar günü

Gözler PFDK'ya çevrildi... Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada çift sarı karttan kırmızı kart gören Vedat Muriqi tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilmişti. Golcü futbolcunun durumu bugün belli olacak. Kosovalı futbolcu bilinçli sarı kart gördüğü gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevkedilmişti. Kayserispor ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma giyemeyen Vedat'a ceza verilmezse bu oyuncu Başakşehir ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyecek. Ancak Kosovalı futbolcu 2 maç ceza alırsa bu takdirde Başakşehir karşısında takımındaki yerini alamayacak.
Gaziantep maçında kırmızı kart gören Vedat Muriqi 2 maç ceza aldığı takdirde Başakşehir önünde forma giyemeyecek.
Gaziantep maçında kırmızı kart gören Vedat Muriqi 2 maç ceza aldığı takdirde Başakşehir önünde forma giyemeyecek.
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