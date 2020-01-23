Fenerbahçe'de Başakşehir startı verildi

Kanarya, Başakşehir ile cumartesi günü oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanda Kayserispor maçında görev alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
F.BAHÇE-BAŞAKŞEHİR FIRAT AYDINUS'UN
Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek. Bu arada FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Ankaragücü ile Kayserispor arasında oynanacak olan maçta düdük çalacak.
KENDİMİ MUTLAKA GÖSTERECEĞİM
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson 2. yarı kendisini göstereceğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Patlamaya hazır bir volkan gibiyim" dedi
F.BAHÇE-BAŞAKŞEHİR FIRAT AYDINUS'UN
Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek. Bu arada FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Ankaragücü ile Kayserispor arasında oynanacak olan maçta düdük çalacak.
KENDİMİ MUTLAKA GÖSTERECEĞİM
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson 2. yarı kendisini göstereceğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Patlamaya hazır bir volkan gibiyim" dedi
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