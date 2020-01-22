TFF'den flaş Muriç hamlesi... TFF Hukuk Müşavirliği Fenerbanhçe'nin golcü oyuncusunu, Gaziantep maçında "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Gaziantep maçında gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart gören Muriç'in, 2. sarı kartı Başakşehir maçında cezalı olmaktan kurtulmak için gördüğü iddia edilmişti.
2 MAÇ CEZA ALABİLİR
Eğer PFDK, Muriç'e bu sevkten ötürü ceza verirse golcü oyuncu 2 maç ceza alacak. Golcü oyuncu kırmızı kart cezasından ötürü dün Kayseri maçında forma giyemedi.
GÖZLER PFDK'DA
Muriç, 2 maç ceza alırsa Başakşehir maçında da oynayamayacak. PFDK'nın kararı merak konusu.
Muriç yaptığı açıklamada bilerek kart gördüğü iddialarını yalanlamıştı.
2 MAÇ CEZA ALABİLİR
Eğer PFDK, Muriç'e bu sevkten ötürü ceza verirse golcü oyuncu 2 maç ceza alacak. Golcü oyuncu kırmızı kart cezasından ötürü dün Kayseri maçında forma giyemedi.
GÖZLER PFDK'DA
Muriç, 2 maç ceza alırsa Başakşehir maçında da oynayamayacak. PFDK'nın kararı merak konusu.
Muriç yaptığı açıklamada bilerek kart gördüğü iddialarını yalanlamıştı.
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