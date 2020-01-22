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için büyük tehlike! 2 çıkabilir...

'nin golcü oyuncusunu, maçında "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle tedbirli olarak 'ya sevk etti. ’e 2 çıkabilir...

Muriç için büyük tehlike
TFF'den flaş hamlesi... 'nin golcü oyuncusunu, maçında "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle tedbirli olarak 'ya sevk etti. Gaziantep maçında gördüğü 2. sarıdan gören Muriç'in, 2. sarı kartı maçında cezalı olmaktan kurtulmak için gördüğü iddia edilmişti.

2 MAÇ CEZA ALABİLİR
Eğer PFDK, Muriç'e bu sevkten ötürü ceza verirse golcü oyuncu 2 alacak. Golcü oyuncu kırmızı kart cezasından ötürü dün maçında forma giyemedi.



GÖZLER PFDK'DA
Muriç, 2 maç ceza alırsa Başakşehir maçında da oynayamayacak. PFDK'nın kararı merak konusu.

Muriç yaptığı açıklamada bilerek kart gördüğü iddialarını yalanlamıştı.

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