Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. Ali Koç'un beraber TV'ye çıkma çağrısına yanıt veren Ağaoğlu, "Çağrıya gerek yoktu ama dediğim şartlarda, ölçülerde zaten tüm kulüp başkanları ile görüşüyoruz, konuşuyoruz. Görüşmeyi, konuşmayı da yaparız" ifadesini kullandı. Camianın ve toplumun doğrularının kendileri için ön planda olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Kendi olumsuzluklarımızı, hatalarımızı izole etmek adına gündem oluşturmak gibi bir yanlışın içerisine asla düşmeyiz. Sosyal medyada camialar arasında sorun yaratırsanız sporun ruhuna ihanet edersiniz" dedi.
800 BİN EURO'LUK TRANSFER BÜTÇEMİZ VAR
Transferle alakalı bilgiler de veren Başkan Ağaoğlu, " Stoper için görüşmelerimiz var. Ancak yazıldığı gibi Bicakcic bunlardan biri değil. Bizim 450 bin Euro boşluğumuz vardı. Ivanildo ve Denis'in ayrılmasıyla 800 bin Euro'ya geldik. Görüştüğümüz 2-3 önemli oyuncu var. En kısa zamanda hedefe ulaşmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.
TRABZONSPOR'A YENİ SPONSOR
Trabzonspor, TAB Gıda ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Ahmet Ağaoğlu, "Bize değer katacak, Trabzonspor'un büyüklüğüyle eş, bizim de ona değer katacağımız kurum ve kuruluşlarla anlaşmaya önem gösteriyoruz" dedi.
'HAMSİ BURGER' ÖNERİSİ YAPTI
Başkan Ağaoğlu, TAB Gıda ile yapılan imza töreninde, "Çeşitlerinizin içine hamsi burgeri de koyarsanız çok başarılı bir iş yapmış oluruz" dedi.
800 BİN EURO'LUK TRANSFER BÜTÇEMİZ VAR
Transferle alakalı bilgiler de veren Başkan Ağaoğlu, " Stoper için görüşmelerimiz var. Ancak yazıldığı gibi Bicakcic bunlardan biri değil. Bizim 450 bin Euro boşluğumuz vardı. Ivanildo ve Denis'in ayrılmasıyla 800 bin Euro'ya geldik. Görüştüğümüz 2-3 önemli oyuncu var. En kısa zamanda hedefe ulaşmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.
TRABZONSPOR'A YENİ SPONSOR
Trabzonspor, TAB Gıda ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Ahmet Ağaoğlu, "Bize değer katacak, Trabzonspor'un büyüklüğüyle eş, bizim de ona değer katacağımız kurum ve kuruluşlarla anlaşmaya önem gösteriyoruz" dedi.
'HAMSİ BURGER' ÖNERİSİ YAPTI
Başkan Ağaoğlu, TAB Gıda ile yapılan imza töreninde, "Çeşitlerinizin içine hamsi burgeri de koyarsanız çok başarılı bir iş yapmış oluruz" dedi.
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